Lamborghini готують перший електромобіль у своїй історії: яким він буде

Перший електрокар Lamborghini з'явиться у 2028 році. Вже відомо, що це буде чотиримісне туристичне купе.

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Lamborghini розпочали розробку своєї першої електричної моделі. Інформацію офіційно підтвердив СЕО італійської компанії Стефан Вінкельманн британському виданню Auto Express.

Перший електромобіль Lamborghini презентують у 2028 році. Він буде повністю новою моделлю та не замінить жодного з наявних Lamborghini.

За словами Стефана Вінкельмана, електрокар буде чотиримісним купе, краще пристосованим до повсякденного використання, ніж суперкар Lamborghini. Також він повідомив, що авто матиме досить високий кліренс.

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Новий Lamborghini збудують на електричній платформі SSP. Незабаром її використовуватимуть усі дорогі електрокари концерну Volkswagen.

Появі електромобіля передуватимуть гібриди, що заряджаються. 2023 року бензо-електричну установку отримає новий флагманський суперкар, який прийде на зміну моделі Aventador. Далі підуть гібридні наступник Lamborghini Huracan і кросовер Urus.

Разом із тим, Стефан Вінкельманн зазначив, що в Lamborghini постараються якнайдовше випускати моделі з бензиновими двигунами, нехай і доповненими електромотором, адже вони користуються попитом у клієнтів марки.

Раніше Фокус повідомляв, що Honda готує недорогий електромобіль вартістю менше ніж 30 000 доларів.