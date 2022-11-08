Lamborghini готовят первый электромобиль в своей истории: каким он будет

Первый электрокар Lamborghini появится в 2028 году. Уже известно, что это будет четырехместное туристическое купе.

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Lamborghini начали разработку своей первой электрической модели. Информацию официально подтвердил СЕО итальянской компании Стефан Винкельманн британскому изданию Auto Express.

Первый электромобиль Lamborghini презентуют в 2028 году. Он будет полностью новой моделью и не заменит ни один из существующих Lamborghini.

По словам Стефана Винкельмана, электрокар будет четырехместным купе, лучше приспособленным к повседневному использованию, чем суперкары Lamborghini. Также он сообщил, что у авто будет достаточно высокий клиренс.

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Новый Lamborghini построят на электрической платформе SSP. В скором времени ее будут использовать все дорогие электрокары концерна Volkswagen.

Появлению электромобиля будут предшествовать подзаряжаемые гибриды. В 2023 году бензо-электрическую установку получит новый флагманский суперкар, который придет на смену модели Aventador. Далее последуют гибридные преемник Lamborghini Huracan и кроссовер Urus.

Вместе с тем, Стефан Винкельманн отметил, что в Lamborghini постараются как можно дольше выпускать модели с бензиновыми двигателями, пусть и дополненными электромотором, ведь они пользуются спросом у клиентов марки.

Ранее Фокус сообщал, что Honda готовит недорогой электромобиль стоимостью менее 30 000 долларов.