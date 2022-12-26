Наследника Lamborghini Aventador впервые заметили на дорогах (видео)

Новая модель сохранит V12 под капотом, который дополнят электромотором. Общая мощность силовой установки превысит 800 л.с.

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Lamborghini готовит наследника для своего флагманского суперкара Aventador, который выпускался с 2011 года. Новая модель сохранит мощный V12 под капотом, но он будет работать в паре с электромотором. Видео с тестами суперкара на дорогах опубликовали на сайте HotCars.

Наследника Aventador сфотографировали в тестовом камуфляже. Внешность новинки полностью не раскрыта, но уже видны некоторые крупные изменения.

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Lamborghini готовят первый электромобиль в своей истории: каким он будет

Новый суперкар получит необычные выхлопные патрубки, которые разместят непривычно высоко. На крышке багажника установлено активное м-образное антикрыло. Передняя часть будет более заостренной, в сравнении с Aventador.

Атмосферный V12 наследника Aventador сможет раскручиваться до 8500 об/мин и будет дополнен гибридной установкой. Вероятнее всего, что суммарная мощность составит более 800 л. с.

[ + – ] Новый суперкар получит необычные выхлопные патрубки

Lamborghini тестирует несколько вариантов будущего флагмана. Через некоторое время после его дебюта должна появиться открытая модификация со съемной крышей.

Ранее Фокус рассказал, что Lamborghini Huracan получил внедорожную версию.

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