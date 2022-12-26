Lamborghini подготовили нестандартное авто для Санта Клауса (видео)

Для Санта-Клауса выбрали Lamborghini Huracan Sterrato, сочетающий в себе черты суперкара и кроссовера. На крышу авто поместили рождественскую елку.

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Новый Lamborghini Huracan Sterrato стал авто Санта-Клауса. Необычный внедорожный суперкар сняли в короткой рождественской рекламе. Видео опубликовали на официальной странице Lamborghini в Instagram.

[ + – ] Санта-Клаусу в ролике изменили внешность

В ролике за Сантой следят папарацци и чтобы скрыться от них, он одел черную кожаную куртку и солнцезащитные очки. Очевидно в целях конспирации ему пришлось пересесть с саней в суперкар Lamborghini Huracan Sterrato.

[ + – ] На крыше авто Санта-Клаус перевозит рождественскую елку

Впрочем, новая модель в яркой раскраске и с рождественской елкой на крыше, конечно же, привлекает всеобщее внимание. Тем более, что сев за руль, Санта-Клаус все же одевает свой привычный красный колпак.

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Новый Lamborghini Huracan Sterrato 2023 – самая оригинальная модель итальянской марки, она сочетает в себе черты суперкара и кроссовера. Автомобилю увеличили клиренс, добавили защитный пластиковый обвес и внедорожную резину.

Внедорожный суперкар Lamborghini оснащен 5,2-литровым V10 мощностью 610 л. с. и полным приводом. Он разгоняется до 100 км/ч за 3,4 с, а его максимальная скорость ограничена на 260 км/ч.

Ранее Фокус рассказывал, что Ford Mustang с рождественской елкой на крыше разогнали до рекордных 310 км/ч.

Также мы писали, что электрокар Nissan Leaf стал источником электроэнергии для иллюминации новогодней елки.