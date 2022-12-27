Заради мистецтва: художниця розмалювала суперкар Lamborghini за $700 тисяч (відео)

Художниця зазначила, що у Lamborghini завжди виробляли автомобілі, які дарують емоції. Саме тому вона обрала цей суперкар як полотно.

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Італійський архітектор та художниця Еліза Чана Чеккетті створила арт-кар на основі Lamborghini Aventador SVJ за 700 тисяч доларів. Вона розмалювала суперкар у стилі абстрактного імпресіонізму. На YouTube-каналі GOCCI CHANNEL опублікували ролик, у якому показано реакцію перехожих на цей незвичайний автомобіль.

[ + – ] Художниця розфарбувала суперкар прямо на вулиці

Художниця вже кілька років проживає у Токіо. У цьому яскравому місті вона зустріла безліч цікавих тюнінг-проектів, які приваблюють до себе увагу.

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Еліза Чана Чеккетті вирішила використати екстремальний Lamborghini Aventador SVJ як полотно для свого нового шедевра. Він стане одним із експонатів на заході, присвяченому любителям Lamborghini у Токіо.

[ + – ] Художниця заявила, що це її найулюбленіший проект у кар'єрі Фото: instagram.com/chanartjp

Художниця вважає, що полотном для малюнку може стати будь-який об'єкт. Вона зазначила, що Lamborghini завжди виготовляли спортивні авто, які дарують емоції. Саме тому вона обрала цей суперкар як полотно.

[ + – ] Цей Lamborghini Aventador SVJ приковує безліч поглядів перехожих у Токіо

Раніше Фокус розповів, що у Lamborghini створили незвичайний суперкар для Санта Клауса.

Також ми повідомляли, що спадкоємця суперкара Lamborghini Aventador сфотографували під час тестів.