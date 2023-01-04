Раритетний Mercedes в унікальному забарвленні продають за $8 000 (фото)
Унікальний арт-кар Mercedes-Benz 500SL створив 33-річний художник Ітан Ліпсіц. Автомобіль чудово зберігся, а вся електроніка працює справно.
Художники часто використовують автомобілі як полотно. Один із таких арт-карів на базі Mercedes-Benz 500SL 1991 року випуску виставили на продаж лише за 8 тисяч доларів. Про це розповіли на порталі Jalopnik.
Незвичайне забарвлення створив художник Ітан Ліпсіц. Його підпис можна знайти на кузові авто.
В оголошенні сказано, що 33-річний Ліпсіц є візуальним художником із Лос-Анджелесу, який створює картини, візерунки та прикраси. До його великого портфоліо входять Porsche 928, Honda Del Sol, Volvo V70R і мотоцикл Ducati SuperSport.
Цей Mercedes-Benz 500SL єдиний автомобіль Ліпсіца, доступний для продажу. Він дав авто ім'я "Babs".
Пробіг автомобіля складає 210 824 км. Він отримав нові ремені безпеки й оббивку сидінь.Важливо
Продавець наголосив, що вся електроніка працює справно. Кондиціонер і підігрів сидінь також не викликають питань.
Раніше Фокус розповів, що італійська архітекторка та художниця Еліза Чана Чеккетті створила арт-кар на основі Lamborghini Aventador SVJ за 700 тисяч доларів.