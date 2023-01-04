Раритетний Mercedes в унікальному забарвленні продають за $8 000 (фото)

Унікальний арт-кар Mercedes-Benz 500SL створив 33-річний художник Ітан Ліпсіц. Автомобіль чудово зберігся, а вся електроніка працює справно.

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Художники часто використовують автомобілі як полотно. Один із таких арт-карів на базі Mercedes-Benz 500SL 1991 року випуску виставили на продаж лише за 8 тисяч доларів. Про це розповіли на порталі Jalopnik.

Незвичайне забарвлення створив художник Ітан Ліпсіц. Його підпис можна знайти на кузові авто.

[ + – ] Художник підписав свій витвір Фото: Craigslist

В оголошенні сказано, що 33-річний Ліпсіц є візуальним художником із Лос-Анджелесу, який створює картини, візерунки та прикраси. До його великого портфоліо входять Porsche 928, Honda Del Sol, Volvo V70R і мотоцикл Ducati SuperSport.

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Цей Mercedes-Benz 500SL єдиний автомобіль Ліпсіца, доступний для продажу. Він дав авто ім'я "Babs".

[ + – ] Інтер'єр Mercedes-Benz 500SL чудово зберігся Фото: Craigslist

Пробіг автомобіля складає 210 824 км. Він отримав нові ремені безпеки й оббивку сидінь.

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Продавець наголосив, що вся електроніка працює справно. Кондиціонер і підігрів сидінь також не викликають питань.

Раніше Фокус розповів, що італійська архітекторка та художниця Еліза Чана Чеккетті створила арт-кар на основі Lamborghini Aventador SVJ за 700 тисяч доларів.