Новый Mercedes E-Class 2023 рассекретили до премьеры (фото)

Дизайн Mercedes E-Class станет солиднее, а в салоне появится большой дисплей. В линейке модели появится подзаряжаемый гибрид, способный проехать 100 км на электротяге.

Related video

В интернет попали фото Mercedes-Benz E-Class нового поколения. Премиальный седан сейчас проходит тесты и его должны представить нынешней весной. Снимки оказались в распоряжении итальянского издания Quattroroute.

Новый Mercedes E-Class станет солиднее на вид и теперь похож на старшего S-Class. У седана выше оконная линия, а боковины стали более рельефными. Решетку радиатора сделали шире, а фары теперь раскосые. Также обращают на себя внимание выдвижные дверные ручки.

[ + – ] Прототипы Mercedes E-Class видели на тестах Фото: carscoops.com

Салон Mercedes E-Class 2023 претерпел еще более радикальные изменения. По примеру электромобилей Mercedes EQE и EQS практически на всю переднюю панель растянут огромный дисплей. Ожидается, что седан получит новые системы безопасности.

Уже известно, что в Mercedes-Benz пойдут по пути уменьшения объема двигателей E-Class. Из линейки, скорее всего, исчезнет топовый 4,0-литровый V8 твин-турбо, да и 3,0-литровых моделей станет меньше.

Важно

Из седана Mercedes-AMG E 63 S сделали 900-сильного "убийцу" суперкаров (фото)

Упор сделают на 2,0-литровые бензиновые и дизельные турбочетверки. Также появятся более совершенные плаг-ин гибриды, способные проехать до 100 км на электротяге.

Ранее Фокус рассказывал про новый Mercedes G-Class. Внедорожник пройдет модернизацию и получит электрическую версию.