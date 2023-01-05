Из седана Mercedes-AMG E 63 S сделали 900-сильного "убийцу" суперкаров (фото)

Модифицированный Mansory седан теперь способен составить конкуренцию лучшим суперкарам планеты. Он получил как внешние, так и внутренние доработки.

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Ателье Mansory представило дерзкий тюнинг-пакет для заряженного седана Mercedes-AMG E 63 S. Мощность стандартного седана увеличили с 612 л.с. до безумных 900 л.с. Фото и информацию о проекте опубликовали на странице компании в Facebook.

Стандартный Mercedes-AMG E 63 S оснащается 4,0-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом, мощностью 612 л.с. и 850 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 3,4 секунды, а максимальная скорость ограничена на 300 км/ч.

Модифицированный Mansory седан теперь способен составить конкуренцию лучшим суперкарам планеты. Внутренними доработками в Mansory не ограничились.

Mercedes-AMG E 63 S покрасили в черный цвет и дополнили обвесом с вставками из углеволокна. Спереди появился новый сплиттер, а сзади — массивный диффузор и новые выхлопные патрубки.

[ + – ] Mercedes-AMG E 63 S оснастили новым обвесом с вставками из карбона Фото: facebook.com/MANSORY

Mansory предлагает Mercedes-AMG E 63 S в трех модификациях. Stage 1 повышает отдачу двигателя до 720 л.с. мощности и 1000 Нм крутящего момента, а Stage 2 обеспечивает 850 л.с. и 1150 Нм момента. Самая хардкорная версия Stage 3 выдает 900 л.с. и 1250 Нм.

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На седан установили 21-дюймовые легкосплавные колесные диски, обутые в спортивные шины. Также была доработана тормозная система, чтобы лучше останавливать безумный седан.

[ + – ] Тюнеры доработали тормозную систему Mercedes-AMG E 63 S Фото: facebook.com/MANSORY

Цены на тюнинг Mercedes-AMG E 63 S пока не раскрыли. Отметим, что стоимость стандартного седана составляет от 110 тысяч долларов.

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