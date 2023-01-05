З седана Mercedes-AMG E 63 S зробили 900-сильного "вбивцю" суперкарів (фото)

Модифікований Mansory седан тепер здатний скласти конкуренцію найкращим суперкар планети. Він отримав як зовнішні, так і внутрішні доопрацювання.

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Ательє Mansory представило зухвалий тюнінг-пакет для зарядженого седана Mercedes-AMG E 63 S. Потужність стандартного седана збільшили з 612 к. с. до шалених 900 к. с. Фото та інформацію про проект опублікували на сторінці компанії у Facebook.

Стандартний Mercedes-AMG E 63 S оснащується 4,0-літровим двигуном V8 з подвійним турбонаддувом потужністю 612 к. с. і 850 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 3,4 секунд, а максимальна швидкість обмежена на 300 км/год.

Модифікований Mansory седан тепер здатний скласти конкуренцію найкращим суперкар планети. Внутрішніми доробками Mansory не обмежилися.

Mercedes-AMG E 63 S пофарбували у чорний колір та доповнили обвісом із вставками з вуглеволокна. Спереду з'явився новий спліттер, а ззаду — потужний дифузор і нові вихлопні патрубки.

[ + – ] Mercedes-AMG E 63 S оснастили новим обвіс із вставками з карбону Фото: facebook.com/MANSORY

Mansory пропонує Mercedes-AMG E 63 S у трьох модифікаціях. Stage 1 підвищує віддачу двигуна до 720 л. потужності та 1000 Нм крутного моменту, а Stage 2 забезпечує 850 к. с. та 1150 Нм моменту. Найхардкорніша версія Stage 3 видає 900 к. с. та 1250 Нм.

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На седан встановили 21-дюймові легкосплавні колісні диски, взуті у спортивні шини. Також було доопрацьовано гальмівну систему, щоб краще зупиняти божевільний седан.

[ + – ] Тюнери допрацювали гальмівну систему Mercedes-AMG E 63 S Фото: facebook.com/MANSORY

Ціни на тюнінг Mercedes-AMG E 63 S поки не розкрили. Зазначимо, що вартість стандартного седана становить 110 тисяч доларів.

Раніше Фокус писав, що японське тюнінг-ательє Liberty Walk представило перший у світі Ferrari F40 з широким обвісом.