Японці представили неймовірний тюнінг для Ferrari F40 (відео)

Ferrari F40 отримав розширені крила, велике антикрило, нове фарбування та інші модифікації. Це перший подібний тюнінг-проект у світі.

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Японське тюнінг-ательє Liberty Walk представило перший у світі Ferrari F40 із широким обважуванням. Його публічний дебют відбудеться в Токійському автосалоні 2023 року. На сайті компанії показали, як створювався проект.

Багато колекціонерів з величезним трепетом ставляться до Ferrari F40. Цей безкомпромісний суперкар з 80-х є останнім витвором Енцо Феррарі. Тому багато власників цих авто всіляко уникають модифікацій.

Тюнери з Liberty Walk вирішили піти іншим шляхом, кардинально перетворивши легендарний суперкар. Він отримав широке обваження, а також нове антикрило та диски.

[ + – ] Пакет доробок включає розширені крила, нове забарвлення та інші модифікації. Фото: Liberty Walk

Засновник Liberty Walk Като Ватару розповів, що це перший подібний Ferrari F40 у світі. Всього було випущено 1311 автомобілів і багато власників намагаються зберегти їх у первозданному вигляді.

Для створення унікального Ferrari F40 тюнери встановили на кузов суперкара розширені крила. Також вони замінили бампери, передній та задній спліттери та нанесли на кузов біле коло, яке імітує гоночний номер.

[ + – ] Клієнти зможуть обрати кілька варіантів модифікації суперкара Фото: Liberty Walk

На цей Ferrari F40 встановили легкосплавні диски із центральним замком, які забарвлені у чорний колір. Їх "взули" у спортивні шини Toyo.

Інтер'єр проекту поки що повністю не показали, але вже можна розглянути деякі деталі. Наприклад, суперкар отримає червоні гоночні сидіння Sparco та каркас безпеки. Від стандартного керма Momo також позбулися.

[ + – ] Робота над проектами триває вже кілька років

Liberty Walk пропонує своїм клієнтам кілька варіантів доробок. Покупці можуть замовити комплект кузовних покращень, комплект наклейок, нові колеса та навіть систему пневматичної підвіски.

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Відомо, що двигун Ferrari F40 від Liberty Walk не отримає покращень. У стандартній версії 2,9-літровий V8 з подвійним турбонаддувом видає 471 к.с.

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