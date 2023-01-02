Новий Mercedes-Benz E-Class вперше помітили на дорогах (відео)
Mercedes-Benz опрацьовує наступне покоління седана E-Class. Новинка отримає більш сучасний дизайн і стане більш технологічною.
Mercedes-Benz готує E-Class наступного покоління. Прототип помітили на дорогах загального користування у Німеччині під час випробувань. Відео з тестами авто опублікували на YouTube-каналі walkoART.
Новий Mercedes-Benz E-Class має бути представлений у першій половині 2023 року. Компанія досі не встигла завершити розробку наступного покоління.
На фото та відео помітні зміни у силуеті моделі. Mercedes-Benz E-Class стане більш схожим на S-Class, зокрема дверні ручки тепер втоплені в кузов.
Передня і задня частина седана прикриті камуфляжем. Очікуються нова оптика, бампера та решітка радіатора. Зовнішність Mercedes-Benz E-Class не сильно відрізнятиметься від інших моделей бренду.Важливо
Інтер'єр новинки також кардинально перероблять. Компонування панелі приладів нагадуватиме рішення, як у флагманському S-Class. Базовим стане 11,9-дюймовий екран від C-Class, а за доплату встановлять 12,9-дюймовий OLED-дисплей від S-Class.
Раніше Фокус писав, що оновлений кросовер Mercedes GLB помітили під час випробувань на дорогах загального користування Німеччини.