Новий Mercedes-Benz E-Class вперше помітили на дорогах (відео)

Mercedes-Benz опрацьовує наступне покоління седана E-Class. Новинка отримає більш сучасний дизайн і стане більш технологічною.

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Mercedes-Benz готує E-Class наступного покоління. Прототип помітили на дорогах загального користування у Німеччині під час випробувань. Відео з тестами авто опублікували на YouTube-каналі walkoART.

Новий Mercedes-Benz E-Class має бути представлений у першій половині 2023 року. Компанія досі не встигла завершити розробку наступного покоління.

[ + – ] Mercedes-Benz E-Class наступного покоління отримає нову зовнішність і технології Фото: Motor1.com

На фото та відео помітні зміни у силуеті моделі. Mercedes-Benz E-Class стане більш схожим на S-Class, зокрема дверні ручки тепер втоплені в кузов.

[ + – ] Силует нового Mercedes-Benz E-Class нагадуватиме флагманський седан S-Class Фото: Motor1.com

Передня і задня частина седана прикриті камуфляжем. Очікуються нова оптика, бампера та решітка радіатора. Зовнішність Mercedes-Benz E-Class не сильно відрізнятиметься від інших моделей бренду.

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Інтер'єр новинки також кардинально перероблять. Компонування панелі приладів нагадуватиме рішення, як у флагманському S-Class. Базовим стане 11,9-дюймовий екран від C-Class, а за доплату встановлять 12,9-дюймовий OLED-дисплей від S-Class.

Раніше Фокус писав, що оновлений кросовер Mercedes GLB помітили під час випробувань на дорогах загального користування Німеччини.