Оновлений кросовер Mercedes GLB уперше помітили на дорогах (фото)

Кросовер в опціональному кольорі Rose Gold Metallic помітили під час тестів по засніжених дорогах. Mercedes-Benz GLB 2024 отримає нові передній бампер і решітку радіатора, а також змінену передню і задню оптику.

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Mercedes-Benz готує оновлення свого компактного кросовера GLB. Модель помітили під час тестів по засніжених дорогах, повідомляє Carscoops.

Прототип потрапив в об'єктиви фотографів у забарвленні Rose Gold Metallic, який є опцією для поточного GLB. Усі змінені елементи дизайну прикрили камуфляжем.

[ + – ] Силует Mercedes-Benz GLB залишився без змін Фото: carscoops.com

У передній частині кросовера з'являться нові решітки радіатора, бампер і змінена оптика. Також модернізації піддадуться світлодіодні задні ліхтарі GLB.

[ + – ] Задня оптика трохи відрізнятиметься від нинішньої моделі Фото: carscoops.com

В інтер'єрі з'являться перероблена центральна консоль без старого тачпада, нове кермо і, швидше за все, нові варіанти оббивки. Цифрова панель приладів із двома екранами отримає оновлене програмне забезпечення на базі системи MBUX.

Двигуни кросовера залишаться без змін. Моторну гаму перенесуть з поточного покоління GLB.

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