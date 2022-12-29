Обновленный кроссовер Mercedes GLB впервые заметили на дорогах (фото)

Кроссовер в опциональном цвете Rose Gold Metallic заметили во время тестов по заснеженным дорогам. Mercedes-Benz GLB 2024 получит новые передний бампер и решетку радиатора, а также измененную переднюю и заднюю оптику.

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Mercedes-Benz готовит обновление для своего компактного кроссовера GLB. Модель заметили во время тестов по заснеженным дорогам, сообщает Carscoops.

Прототип попал в объективы фотографов в окраске Rose Gold Metallic, который является опцией для текущего GLB. Все измененные элемента дизайна прикрыли камуфляжем.

[ + – ] Силуэт Mercedes-Benz GLB остался без изменений Фото: carscoops.com

В передней части кроссовера появятся новые решетка радиатора, бампер и измененная оптика. Также модернизации подвергнутся светодиодные задние фонари GLB.

[ + – ] Задняя оптика будет немного отличаться от нынешней модели Фото: carscoops.com

В интерьере появятся переработанная центральная консоль без старого тачпада, новое рулевое колесо и, скорее всего, новые варианты обивки. Цифровая приборная панель с двумя экранами получит обновленное программное обеспечение на базе системы MBUX.

Двигателя кроссовера останутся без изменений. Моторную гамму перенесут с текущего поколения GLB.

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