Обновленный кроссовер Mercedes GLB впервые заметили на дорогах (фото)
Кроссовер в опциональном цвете Rose Gold Metallic заметили во время тестов по заснеженным дорогам. Mercedes-Benz GLB 2024 получит новые передний бампер и решетку радиатора, а также измененную переднюю и заднюю оптику.
Mercedes-Benz готовит обновление для своего компактного кроссовера GLB. Модель заметили во время тестов по заснеженным дорогам, сообщает Carscoops.
Прототип попал в объективы фотографов в окраске Rose Gold Metallic, который является опцией для текущего GLB. Все измененные элемента дизайна прикрыли камуфляжем.
В передней части кроссовера появятся новые решетка радиатора, бампер и измененная оптика. Также модернизации подвергнутся светодиодные задние фонари GLB.
В интерьере появятся переработанная центральная консоль без старого тачпада, новое рулевое колесо и, скорее всего, новые варианты обивки. Цифровая приборная панель с двумя экранами получит обновленное программное обеспечение на базе системы MBUX.
Двигателя кроссовера останутся без изменений. Моторную гамму перенесут с текущего поколения GLB.Важно
Дебют обновленного GLB состоится в 2023 году. Его представят после фейслифта хэтчбека A-класса, а также кроссоверов CLA и GLA.
Ранее Фокус рассказал, что кроссовер BMW X3 следующего поколения впервые заметили во время тестов.