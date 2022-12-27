Новий компактний кросовер BMW помітили на дорогах (фото)

Кросовер BMW X3 збереже ДВЗ, але повністю електрична версія перейде на нову платформу. Модифікація X3M із бензиновим двигуном залишається під питанням.

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Кросовер BMW X3 наступного покоління вперше помітили під час випробувань. Модель проходила випробування у Німеччині. Знімками кросовера поділився фотограф Wilco Blok на своїй сторінці в Instagram.

BMW X3 G45 збереже ДВЗ, незважаючи на новини, що наступне покоління кросовера перейде на електротягу. Як і раніше, модель запропонують і в повністю електричної версії iX3, але її побудують на платформі Neue Klasse, в той час як бензинові, дизельні та гібридні модифікації залишаться на CLAR.

На фото, найімовірніше, зображено BMW X3 M50i. Тепер чотири вихлопні патрубки отримають і моделі M Performance. Версія X3M із ДВЗ залишається під питанням. Її планують замінити електричною BMW iX3M.

У нового BMW X3 як опції очікуються адаптивна підвіска і решітка з підсвічуванням. Для деяких країн зменшать кількість комплектацій.

Дизайн новинки кардинально відрізняється від останніх моделей бренду. Кросовер не отримає величезну вертикальну решітку радіатора та розділену передню оптику, як у X7 LCI.

В інтер'єрі з'являться два великі дисплеї, які замінять панель приладів та екран мультимедіа. Таке рішення можна зустріти на багатьох нових автомобілях бренду.

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Вихід BMW X3 (G45) очікується наприкінці 2024 року. Електричну версію iX3 представлять у 2025 році.

Раніше Фокус писав, що Ford представив нового конкурента BMW X3 та Audi Q5.