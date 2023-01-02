Новый Mercedes-Benz E-Class впервые заметили на дорогах (видео)

Mercedes-Benz дорабатывает следующее поколение седана E-Class. Новинка получит более современный дизайн и станет технологичнее.

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Mercedes-Benz готовит E-Class следующего поколения. Прототип заметили на дорогах общего пользования в Германии во время испытаний. Видео с тестами авто опубликовали на YouTube-канале walkoART.

Новый Mercedes-Benz E-Class должны представить в первой половине 2023 года. Компания все еще не успела завершить разработку следующего поколения.

[ + – ] Mercedes-Benz E-Class следующего поколения получит новую внешность и технологии Фото: Motor1.com

На фото и видео заметны изменения в силуэте модели. Mercedes-Benz E-Class станет более похожим на S-Class, в частности, дверные ручки теперь утоплены в кузов.

[ + – ] Силуэт нового Mercedes-Benz E-Class будет напоминать флагманский седан S-Class Фото: Motor1.com

Передняя и задняя часть седана прикрыты камуфляжем. Ожидаются новая оптика, бампера и решетка радиатора. Внешность Mercedes-Benz E-Class не будет сильно отличаться от других моделей бренда.

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Интерьер новинки также кардинально переработают. Компоновка приборной панели будет напоминать решение, как во флагманском S-Class. Базовым станет 11,9-дюймовый дисплей от C-Class, а за доплату установят 12,9-дюймовый OLED-дисплей от S-Class.

Ранее Фокус писал, что обновленный кроссовер Mercedes GLB заметили во время испытаний на дорогах общего пользования в Германии.