Новый Mercedes-Benz E-Class впервые заметили на дорогах (видео)
Mercedes-Benz дорабатывает следующее поколение седана E-Class. Новинка получит более современный дизайн и станет технологичнее.
Mercedes-Benz готовит E-Class следующего поколения. Прототип заметили на дорогах общего пользования в Германии во время испытаний. Видео с тестами авто опубликовали на YouTube-канале walkoART.
Новый Mercedes-Benz E-Class должны представить в первой половине 2023 года. Компания все еще не успела завершить разработку следующего поколения.
На фото и видео заметны изменения в силуэте модели. Mercedes-Benz E-Class станет более похожим на S-Class, в частности, дверные ручки теперь утоплены в кузов.
Передняя и задняя часть седана прикрыты камуфляжем. Ожидаются новая оптика, бампера и решетка радиатора. Внешность Mercedes-Benz E-Class не будет сильно отличаться от других моделей бренда.Важно
Интерьер новинки также кардинально переработают. Компоновка приборной панели будет напоминать решение, как во флагманском S-Class. Базовым станет 11,9-дюймовый дисплей от C-Class, а за доплату установят 12,9-дюймовый OLED-дисплей от S-Class.
Ранее Фокус писал, что обновленный кроссовер Mercedes GLB заметили во время испытаний на дорогах общего пользования в Германии.