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Авто

Суперкар Tesla и новый VW Tiguan: самые ожидаемые автомобили 2023 года (фото)

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Фото: carscoops.com | Новое поколение Volkswagen Tiguan появится в 2023 году

В 2023 году ожидается множество интересных новинок — от стильных кроссоверов, до невероятно мощных электромобилей. В этой подборке собраны самые разнообразные модели, которые ждут миллионы автолюбителей по всему миру.

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Популярные автопроизводители продолжают радовать поклонников интересными новинками. Следующий год станет насыщенным для многих автолюбителей. Фокус назвал 10 автомобилей, которые мы с нетерпением ждем в 2023 году.

В этой подборке собраны самые разнообразные модели, которые выйдет на рынок в следующем году. Среди них мощные электромобили, стильные кроссоверы и даже реинкарнация классического родстера.

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10 самых ожидаемых автомобилей 2023 года

1. Tesla Roadster

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Tesla Roadster стал самым ожидаемым электромобилем 2023 года
Фото: Tesla

Суперкар Tesla Roadster стал самым ожидаемым электромобилем 2023 года по поисковым запросам в Google. Нет ничего удивительного в том, что автолюбители ждут полностью электрический суперкар с невероятными характеристиками.

По словам компании, Tesla Roadster сможет разгоняться с 0 до 100 км/ч всего за 1,9 секунды и развивать скорость более 400 км/ч. Его запас хода составит около 1000 км.

2. Suzuki Jimny Long

Suzuki Jimny Long Fullscreen
Четырехдверный Suzuki Jimny может завоевать новую аудиторию
Фото: Autocar

В 2023 году Suzuki представит четырехдверный внедорожник Jimny Long. Удлиненная модификация получит второй ряд сидений и станет больше.

Некоторые потенциальные покупатели рамного Suzuki Jimny отказались от него из-за отсутствия второго ряда сидений для пассажиров. Версия Long призвана это исправить. По слухам, модель может получить гибридную силовую установку.

3. Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan Fullscreen
Новое поколение Volkswagen Tiguan станет более современным и технологичным
Фото: Motor1.com

В 2023 году Volkswagen представит кроссовер Tiguan нового поколения. Модель кардинально изменится внешне и станет выразительнее на вид.

Известно, что кроссовер сохранит знакомые бензиновые и дизельные двигатели, но будет экономичнее предшественника. Заряженный Volkswagen Tiguan R под вопросом, ведь его 320-сильный турбомотор не отвечает новым эко-нормам.

4. AC Cobra GT Roadster

AC Cobra GT Roadster Fullscreen
AC Cobra GT Roadster сохранит классический дизайн, но станет крупнее и комфортнее
Фото: AC Cars

Британский автопроизводитель AC Cars готовит новый родстер, который сохранит узнаваемый дизайн, но станет быстрее и современнее. Дебют модели Cobra GT Roadster приурочат к 122-летию компании.

Родстер сохранит большой V8 под капотом, которым, вероятнее всего, будет 5,0-литровый двигатель Ford Mustang 2023. Его мощность повысят до 663 л.с., а пиковый крутящий момент поднимут до 780 Нм. Разгон от 0 до 100 км/ч займет около 3,6 с.

5. Chery eQ7

Chery eQ7 Fullscreen
Большой электрокроссовер Chery eQ7 может появиться в Украине
Фото: autohome.com.cn

Новый флагманский кроссовер Chery eQ7 получит выразительную внешность и передовые технологии. Официальная премьера модели запланирована на второе полугодие 2023 года.

Пока информации о новом кроссовере не так и много. Известно, что его название выберут вместе с фанатами бренда, а запас хода топовых версий превысит 500 км.

6. Audi Q5

Audi Q5 Fullscreen
Новое поколение Audi Q5 станет последним с ДВС
Фото: Motor1.com

В 2023 году ожидается премьера нового поколения популярного кроссовера Audi Q5. Следующая генерация станет последней с ДВС, после чего его заменят электрической моделью.

Внешность новинки кардинально изменится. В интерьере появится информационно-развлекательная система в виде планшета. За камуфляжем маскируют новые светодиодные фонари, которые охватывают всю заднюю часть. Закругленная дверь багажника кроссовера будет заменена на более узкую панель.

7. Acura ZDX

Acura ZDX Fullscreen
Второе поколение Acura ZDX станет электрокроссовером
Фото: Honda

В 2023 году ожидается возвращение кроссовера Acura ZDX, который станет полностью электрическим. Модель составит конкуренцию электромобилям Tesla, BMW и Audi.

Acura ZDX разрабатывается совместно с концерном General Motors и построен на платформе Ultium. Характеристики авто не разглашают, но запас хода ожидается на уровне 400-500 км.

8. Nissan Z Nismo

Nissan Z Nismo Fullscreen
Заряженная версия Nissan Z порадует отличной динамикой и отточенной управляемостью
Фото: Motor1.com

Nissan активно тестирует заряженную версию спорткара Z (Fairlady Z). Модификация Nismo получит прибавку к мощности и более агрессивный обвес.

Мощность двигателя Nissan Z Nismo пока неизвестна, но наверняка ее увеличат. На стандартном спорткаре 3,0-литровый V6 твин-турбо развивает 400 л.с. и обладает крутящим моментом в 475 Нм.

9. Renault Clio

Renault Clio Fullscreen
Renault Clio пройдет обновление и станет выразительнее на вид
Фото: Motor1.com

В 2023 году Renault Clio пройдет крупное обновление. На рендерах видны новая светотехника и передний бампер.

По слухам, из линейки модели исчезнут все дизельные двигатели. Вместо них ожидается мощная гибридная силовая установка.

10. Mazda CX-90

Mazda CX-90 Fullscreen
Mazda CX-90 в 2023 году заменит модель CX-9
Фото: Mazda

Mazda готовит новый семиместный кроссовер. Модель CX-90 заменит CX-9 в 2023 году и станет более технологичным, чем предшественник.

В Mazda подтвердили, что новый кроссовер получит подзаряжаемую гибридную установку от модели CX-60. Она состоит из 2,5-литровой бензиновой четверки и электромотора общей мощностью 328 л.с. Авто сможет проехать около 50-60 км только на электротяге.

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