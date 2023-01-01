Суперкар Tesla и новый VW Tiguan: самые ожидаемые автомобили 2023 года (фото)

В 2023 году ожидается множество интересных новинок — от стильных кроссоверов, до невероятно мощных электромобилей. В этой подборке собраны самые разнообразные модели, которые ждут миллионы автолюбителей по всему миру.

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Популярные автопроизводители продолжают радовать поклонников интересными новинками. Следующий год станет насыщенным для многих автолюбителей. Фокус назвал 10 автомобилей, которые мы с нетерпением ждем в 2023 году.

В этой подборке собраны самые разнообразные модели, которые выйдет на рынок в следующем году. Среди них мощные электромобили, стильные кроссоверы и даже реинкарнация классического родстера.

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10 самых ожидаемых автомобилей 2023 года

1. Tesla Roadster

[ + – ] Tesla Roadster стал самым ожидаемым электромобилем 2023 года Фото: Tesla

Суперкар Tesla Roadster стал самым ожидаемым электромобилем 2023 года по поисковым запросам в Google. Нет ничего удивительного в том, что автолюбители ждут полностью электрический суперкар с невероятными характеристиками.

По словам компании, Tesla Roadster сможет разгоняться с 0 до 100 км/ч всего за 1,9 секунды и развивать скорость более 400 км/ч. Его запас хода составит около 1000 км.

2. Suzuki Jimny Long

[ + – ] Четырехдверный Suzuki Jimny может завоевать новую аудиторию Фото: Autocar

В 2023 году Suzuki представит четырехдверный внедорожник Jimny Long. Удлиненная модификация получит второй ряд сидений и станет больше.

Некоторые потенциальные покупатели рамного Suzuki Jimny отказались от него из-за отсутствия второго ряда сидений для пассажиров. Версия Long призвана это исправить. По слухам, модель может получить гибридную силовую установку.

3. Volkswagen Tiguan

[ + – ] Новое поколение Volkswagen Tiguan станет более современным и технологичным Фото: Motor1.com

В 2023 году Volkswagen представит кроссовер Tiguan нового поколения. Модель кардинально изменится внешне и станет выразительнее на вид.

Известно, что кроссовер сохранит знакомые бензиновые и дизельные двигатели, но будет экономичнее предшественника. Заряженный Volkswagen Tiguan R под вопросом, ведь его 320-сильный турбомотор не отвечает новым эко-нормам.

4. AC Cobra GT Roadster

[ + – ] AC Cobra GT Roadster сохранит классический дизайн, но станет крупнее и комфортнее Фото: AC Cars

Британский автопроизводитель AC Cars готовит новый родстер, который сохранит узнаваемый дизайн, но станет быстрее и современнее. Дебют модели Cobra GT Roadster приурочат к 122-летию компании.

Родстер сохранит большой V8 под капотом, которым, вероятнее всего, будет 5,0-литровый двигатель Ford Mustang 2023. Его мощность повысят до 663 л.с., а пиковый крутящий момент поднимут до 780 Нм. Разгон от 0 до 100 км/ч займет около 3,6 с.

5. Chery eQ7

[ + – ] Большой электрокроссовер Chery eQ7 может появиться в Украине Фото: autohome.com.cn

Новый флагманский кроссовер Chery eQ7 получит выразительную внешность и передовые технологии. Официальная премьера модели запланирована на второе полугодие 2023 года.

Пока информации о новом кроссовере не так и много. Известно, что его название выберут вместе с фанатами бренда, а запас хода топовых версий превысит 500 км.

6. Audi Q5

[ + – ] Новое поколение Audi Q5 станет последним с ДВС Фото: Motor1.com

В 2023 году ожидается премьера нового поколения популярного кроссовера Audi Q5. Следующая генерация станет последней с ДВС, после чего его заменят электрической моделью.

Внешность новинки кардинально изменится. В интерьере появится информационно-развлекательная система в виде планшета. За камуфляжем маскируют новые светодиодные фонари, которые охватывают всю заднюю часть. Закругленная дверь багажника кроссовера будет заменена на более узкую панель.

7. Acura ZDX

[ + – ] Второе поколение Acura ZDX станет электрокроссовером Фото: Honda

В 2023 году ожидается возвращение кроссовера Acura ZDX, который станет полностью электрическим. Модель составит конкуренцию электромобилям Tesla, BMW и Audi.

Acura ZDX разрабатывается совместно с концерном General Motors и построен на платформе Ultium. Характеристики авто не разглашают, но запас хода ожидается на уровне 400-500 км.

8. Nissan Z Nismo

[ + – ] Заряженная версия Nissan Z порадует отличной динамикой и отточенной управляемостью Фото: Motor1.com

Nissan активно тестирует заряженную версию спорткара Z (Fairlady Z). Модификация Nismo получит прибавку к мощности и более агрессивный обвес.

Мощность двигателя Nissan Z Nismo пока неизвестна, но наверняка ее увеличат. На стандартном спорткаре 3,0-литровый V6 твин-турбо развивает 400 л.с. и обладает крутящим моментом в 475 Нм.

9. Renault Clio

[ + – ] Renault Clio пройдет обновление и станет выразительнее на вид Фото: Motor1.com

В 2023 году Renault Clio пройдет крупное обновление. На рендерах видны новая светотехника и передний бампер.

По слухам, из линейки модели исчезнут все дизельные двигатели. Вместо них ожидается мощная гибридная силовая установка.

10. Mazda CX-90

[ + – ] Mazda CX-90 в 2023 году заменит модель CX-9 Фото: Mazda

Mazda готовит новый семиместный кроссовер. Модель CX-90 заменит CX-9 в 2023 году и станет более технологичным, чем предшественник.

В Mazda подтвердили, что новый кроссовер получит подзаряжаемую гибридную установку от модели CX-60. Она состоит из 2,5-литровой бензиновой четверки и электромотора общей мощностью 328 л.с. Авто сможет проехать около 50-60 км только на электротяге.

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