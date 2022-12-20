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Авто

Нового конкурента Tesla от Honda впервые заметили на дорогах (фото)

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Фото: Honda | Acura ZDX презентуют во второй половине 2023 года

Acura ZDX вернется на рынок в 2024 году и станет электромобилем. Второе поколение кроссовера разрабатывают совместно с General Motors.

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Появились первые фото Acura ZDX второго поколения. Возрожденный кроссовер проходит тесты в США, а его презентация запланирована на вторую половину 2023 года. Об этом сообщает официальный сайт японской марки.

Новая Acura ZDX поступит в продажу с 2024 года и кардинально изменится. Дело в том, что премиальный кроссовер от Honda станет электрическим.

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Кроссовер проходит испытания в США
Фото: Honda

Кроссовер Acura ZDX является серийной версией концепт-кара Precision EV, показанного несколько месяцев назад. Это будет первый электрокар японской марки, а его соперниками называют Audi Q6 E-tron, BMW iX и Tesla Model Y.

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Презентован новый недорогой кроссовер Honda на базе CR-V (фото)

Электромобиль Acura оклеили камуфляжной пленкой, но се же можно разглядеть черты его дизайна. Во внешнем виде преобладают грани, а оформление передней части имитирует характерный "клюв" решетки радиатора бензиновых Acura.

Acura ZDX, Acura ZDX 2024, новая Acura ZDX, электромобиль Acura, кроссовер Acura Fullscreen
Электрокар разрабатывают совместно с General Motors
Фото: Honda

На тестах сфотографировали топовую спортивную версию модели Type S. Она отличается обвесом и увеличенным спойлером.

Как и новая Honda Prologue, электрокроссовер Acura ZDX разрабатывается совместно с концерном разрабатывается совместно с концерном General Motors и построена на платформе Ultium. Характеристики авто не разглашают, но у других электрокаров на этой архитектуре запас хода составляет 400-500 км.

Ранее Фокус сообщал, что в производство поступил флагманский кроссовер Honda Pilot нового поколения.