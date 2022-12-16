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Авто

Самый большой и дорогой кроссовер Honda поступил в производство (фото)

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Фото: Honda | Первым с конвейера сошел внедорожный вариант Honda Pilot TrailSport

Новая Honda Pilot подросла в размерах и стала просторнее внутри. Линейку пополнил вариант повышенной проходимости TrailSport.

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В американском штате Алабама стартовало производство Honda Pilot 2023. Четвертое поколение флагманского кроссовера японской марки поступит в продажу с начала 2023 года по цене от 40 000 долларов. Об этом сообщает официальный сайт Honda.

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Производство Honda Pilot наладили в США
Фото: Honda

Honda Pilot 2023 кардинально изменилась и построена на полностью новой платформе. Автомобиль немного подрос в размерах и стал самым большим кроссовером в истории марки.

Новая Honda Pilot вернулась к брутальному угловатому дизайну. У нее высокий капот, малые углы стоек крыши и огромная решетка радиатора. Также линейку пополнил вариант повышенной проходимости TrailSport с внедорожными шинами и пластиковым обвесом — именно такой кроссовер первым сошел с конвейера.

Honda Pilot 2023, Honda Pilot, новая Honda Pilot, кроссовер Honda Pilot, хонда пилот, новая хонда пилот Fullscreen
Honda Pilot 2023 стала самым большим кроссовером в истории марки
Фото: Honda

В салоне Honda Pilot появились виртуальная панель приборов и большой 9,0-дюймовый тачскрин. Кроссовер стал просторнее внутри, и, как и прежде, предложен в версиях на 7 и 8 мест. У сидений второго ряда есть горизонтальная регулировка и меняется угол наклона спинок, а в восьмиместном варианте можно извлечь центральное кресло.

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Кроссовер Honda Pilot получил доработанный 3,5-литровый V6 мощностью 289 л. с. и полностью новую 10-ступенчатую автоматическую КПП. Полный привод дополнен системой векторизации тяги.

Ранее Фокус сообщал, Honda презентовала недорогой кроссовер на базе CR-V. Он будет доступен в бензиновой и гибридной версиях.