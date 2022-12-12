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Презентован новый недорогой кроссовер Honda на базе CR-V (фото)

Кроссовер Honda Breeze, Honda Breeze, Honda Breeze 2023, новая Honda Breeze, Кроссовер Honda
Фото: Honda | Honda Breeze будет стоить от $27 000

Кроссовер Honda Breeze использует платформу и множество деталей модели CR-V. Его предложат в версиях на 5 и 7 мест, а позже линейку пополнит гибрид.

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В Китае представлена новая Honda Breeze. Кроссовер поступит в производство под конец нынешнего года и будет стоить от 27 000 до 36 000 долларов. Об этом сообщает сайт Autohome.

Кроссовер Honda Breeze, Honda Breeze, Honda Breeze 2023, новая Honda Breeze, Кроссовер Honda Fullscreen
Кроссовер будут выпускать в Китае
Фото: Honda

Breeze будут выпускать в Китае на совместном предприятии GAC-Honda. Модель станет более доступной альтернативой Honda CR-V 2023.

Кроссовер Honda Breeze, Honda Breeze, Honda Breeze 2023, новая Honda Breeze, Кроссовер Honda Fullscreen
Модель будет предложат в бензиновом и гибридном вариантах
Фото: Honda

Именно на платформе CR-V последнего поколения и построен кроссовер. Он отличается от модели-донора более обтекаемым дизайном передней и задней части, а также несколько крупнее по размерам.

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Габариты Honda Breeze 2023:

  • Длина – 4713 мм
  • Ширина – 1866 мм
  • Высота – 1681 мм
  • Колесная база – 2700 мм
Кроссовер Honda Breeze, Honda Breeze, Honda Breeze 2023, новая Honda Breeze, Кроссовер Honda Fullscreen
У Honda CR-V позаимствовали переднюю панель и руль
Фото: Honda

А вот салон Honda Breeze фактически идентичен интерьеру CR-V. У двух моделей одинаковые руль, передняя панель и виртуальный щиток приборов. Breeze дебютировал в пятиместном исполнении, но со временем появится и семиместный вариант. Базовое оснащение включает климат-контроль, камеру заднего вида и электропривод кресла водителя.

Кроссовер Honda Breeze, Honda Breeze, Honda Breeze 2023, новая Honda Breeze, Кроссовер Honda Fullscreen
На выбор предложат версии на 5 и 7 мест
Фото: Honda

Поначалу кроссовер Honda Breeze будут оснащать только 1,5-литровым бензиновым турбомотором на 193 л. с. и вариатором, но позже добавят и 204-сильный гибрид. В линейке будут версии с передним и полным приводом.

Ранее Фокус сообщал, что на базе новой Honda CR-V также разработают водородный кроссовер.