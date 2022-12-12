Презентован новый недорогой кроссовер Honda на базе CR-V (фото)

Кроссовер Honda Breeze использует платформу и множество деталей модели CR-V. Его предложат в версиях на 5 и 7 мест, а позже линейку пополнит гибрид.

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В Китае представлена новая Honda Breeze. Кроссовер поступит в производство под конец нынешнего года и будет стоить от 27 000 до 36 000 долларов. Об этом сообщает сайт Autohome.

[ + – ] Кроссовер будут выпускать в Китае Фото: Honda

Breeze будут выпускать в Китае на совместном предприятии GAC-Honda. Модель станет более доступной альтернативой Honda CR-V 2023.

[ + – ] Модель будет предложат в бензиновом и гибридном вариантах Фото: Honda

Именно на платформе CR-V последнего поколения и построен кроссовер. Он отличается от модели-донора более обтекаемым дизайном передней и задней части, а также несколько крупнее по размерам.

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Габариты Honda Breeze 2023:

Длина – 4713 мм

Ширина – 1866 мм

Высота – 1681 мм

Колесная база – 2700 мм

[ + – ] У Honda CR-V позаимствовали переднюю панель и руль Фото: Honda

А вот салон Honda Breeze фактически идентичен интерьеру CR-V. У двух моделей одинаковые руль, передняя панель и виртуальный щиток приборов. Breeze дебютировал в пятиместном исполнении, но со временем появится и семиместный вариант. Базовое оснащение включает климат-контроль, камеру заднего вида и электропривод кресла водителя.

[ + – ] На выбор предложат версии на 5 и 7 мест Фото: Honda

Поначалу кроссовер Honda Breeze будут оснащать только 1,5-литровым бензиновым турбомотором на 193 л. с. и вариатором, но позже добавят и 204-сильный гибрид. В линейке будут версии с передним и полным приводом.

Ранее Фокус сообщал, что на базе новой Honda CR-V также разработают водородный кроссовер.