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Презентовано новий недорогий кросовер Honda на базі CR-V (фото)

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Фото: Honda | Honda Breeze коштуватиме від $27 000

Кросовер Honda Breeze використовує платформу та безліч деталей моделі CR-V. Його запропонують у версіях на 5 та 7 місць, а пізніше лінійку поповнить гібрид.

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У Китаї представлено нову Honda Breeze. Кросовер надійде у виробництво під кінець цього року і коштуватиме від 27 000 до 36 000 доларів. Про це повідомляє сайт Autohome.

Кросовер Honda Breeze, Honda Breeze, Honda Breeze 2023, нова Honda Breeze, Кросовер Honda Fullscreen
Кросовер випускатимуть у Китаї
Фото: Honda

Breeze випускатимуть у Китаї на спільному підприємстві GAC-Honda. Модель стане доступнішою альтернативою Honda CR-V 2023.

Кросовер Honda Breeze, Honda Breeze, Honda Breeze 2023, нова Honda Breeze, Кросовер Honda Fullscreen
Модель запропонують в бензиновому та гібридному варіантах
Фото: Honda

Саме на платформі CR-V останнього покоління і збудовано кросовер. Він відрізняється від моделі-донора більш обтічним дизайном передньої та задньої частини, а також дещо більшим розміром.

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Габарити Honda Breeze 2023:

  • Довжина – 4713 мм
  • Ширина – 1866 мм
  • Висота – 1681 мм
  • Колісна база – 2700 мм
Кросовер Honda Breeze, Honda Breeze, Honda Breeze 2023, нова Honda Breeze, Кросовер Honda Fullscreen
У Honda CR-V запозичили передню панель та кермо
Фото: Honda

А ось салон Honda Breeze практично ідентичний інтер'єру CR-V. У двох моделей однакові кермо, передня панель та віртуальний щиток приладів. Breeze дебютував у п'ятимісному виконанні, але згодом з'явиться і семимісний варіант. Базове оснащення включає клімат-контроль, камеру заднього виду та електропривод крісла водія.

Кросовер Honda Breeze, Honda Breeze, Honda Breeze 2023, нова Honda Breeze, Кросовер Honda Fullscreen
На вибір запропонують версії на 5 та 7 місць
Фото: Honda

Спочатку кросовер Honda Breeze оснащуватимуть лише 1,5-літровим бензиновим турбомотором на 193 к. с. і варіатором, але потім додадуть і 204-сильний гібрид. У лінійці будуть версії з переднім та повним приводом.

Раніше Фокус повідомляв, що на базі нової Honda CR-V також розроблять водневий кросовер.