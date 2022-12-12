Презентовано новий недорогий кросовер Honda на базі CR-V (фото)

Кросовер Honda Breeze використовує платформу та безліч деталей моделі CR-V. Його запропонують у версіях на 5 та 7 місць, а пізніше лінійку поповнить гібрид.

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У Китаї представлено нову Honda Breeze. Кросовер надійде у виробництво під кінець цього року і коштуватиме від 27 000 до 36 000 доларів. Про це повідомляє сайт Autohome.

[ + – ] Кросовер випускатимуть у Китаї Фото: Honda

Breeze випускатимуть у Китаї на спільному підприємстві GAC-Honda. Модель стане доступнішою альтернативою Honda CR-V 2023.

[ + – ] Модель запропонують в бензиновому та гібридному варіантах Фото: Honda

Саме на платформі CR-V останнього покоління і збудовано кросовер. Він відрізняється від моделі-донора більш обтічним дизайном передньої та задньої частини, а також дещо більшим розміром.

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Габарити Honda Breeze 2023:

Довжина – 4713 мм

Ширина – 1866 мм

Висота – 1681 мм

Колісна база – 2700 мм

[ + – ] У Honda CR-V запозичили передню панель та кермо Фото: Honda

А ось салон Honda Breeze практично ідентичний інтер'єру CR-V. У двох моделей однакові кермо, передня панель та віртуальний щиток приладів. Breeze дебютував у п'ятимісному виконанні, але згодом з'явиться і семимісний варіант. Базове оснащення включає клімат-контроль, камеру заднього виду та електропривод крісла водія.

[ + – ] На вибір запропонують версії на 5 та 7 місць Фото: Honda

Спочатку кросовер Honda Breeze оснащуватимуть лише 1,5-літровим бензиновим турбомотором на 193 к. с. і варіатором, але потім додадуть і 204-сильний гібрид. У лінійці будуть версії з переднім та повним приводом.

Раніше Фокус повідомляв, що на базі нової Honda CR-V також розроблять водневий кросовер.