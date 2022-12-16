Найбільший і найдорожчий кросовер Honda надійшов у виробництво (фото)

Нова Honda Pilot збільшилась в розмірах і стала просторішою всередині. Лінійку поповнив варіант підвищеної прохідності TrailSport.

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В американському штаті Алабама стартувало виробництво Honda Pilot 2023. Четверте покоління флагманського кросовера японської марки надійде у продаж із початку 2023 року за ціною від 40 000 доларів. Про це повідомляє офіційний сайт Honda.

[ + – ] Виробництво Honda Pilot налагодили у США Фото: Honda

Honda Pilot 2023 кардинально змінилася та побудована на повністю новій платформі. Автомобіль трохи збільшився у розмірах і став найбільшим кросовером в історії марки.

Нова Honda Pilot повернулася до брутального незграбного дизайну. Має високий капот, малі кути стійок даху і величезні грати радіатора. Також лінійку поповнив варіант підвищеної прохідності TrailSport із позашляховими шинами та пластиковим обважуванням – саме такий кросовер першим зійшов з конвеєра.

[ + – ] Honda Pilot 2023 стала найбільшим кросовером в історії марки Фото: Honda

У салоні Honda Pilot з'явилися віртуальна панель приладів та великий 9,0-дюймовий тачскрін. Кросовер став просторішим усередині, і, як і раніше, запропонований у версіях на 7 та 8 місць. У сидінь другого ряду є горизонтальне регулювання та змінюється кут нахилу спинок, а у восьмимісному варіанті можна витягти центральне крісло.

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Кросовер Honda Pilot отримав доопрацьований 3,5-літровий V6 потужністю 289 к. с. та повністю нову 10-ступінчасту автоматичну КПП. Повний привод доповнений системою векторизації тяги.

Раніше Фокус повідомляв, що Honda презентувала недорогий кросовер на базі CR-V. Він буде доступний у бензиновій та гібридній версіях.