Найбільший і найдорожчий кросовер Honda надійшов у виробництво (фото)
Нова Honda Pilot збільшилась в розмірах і стала просторішою всередині. Лінійку поповнив варіант підвищеної прохідності TrailSport.
В американському штаті Алабама стартувало виробництво Honda Pilot 2023. Четверте покоління флагманського кросовера японської марки надійде у продаж із початку 2023 року за ціною від 40 000 доларів. Про це повідомляє офіційний сайт Honda.
Honda Pilot 2023 кардинально змінилася та побудована на повністю новій платформі. Автомобіль трохи збільшився у розмірах і став найбільшим кросовером в історії марки.
Нова Honda Pilot повернулася до брутального незграбного дизайну. Має високий капот, малі кути стійок даху і величезні грати радіатора. Також лінійку поповнив варіант підвищеної прохідності TrailSport із позашляховими шинами та пластиковим обважуванням – саме такий кросовер першим зійшов з конвеєра.
У салоні Honda Pilot з'явилися віртуальна панель приладів та великий 9,0-дюймовий тачскрін. Кросовер став просторішим усередині, і, як і раніше, запропонований у версіях на 7 та 8 місць. У сидінь другого ряду є горизонтальне регулювання та змінюється кут нахилу спинок, а у восьмимісному варіанті можна витягти центральне крісло.Важливо
Кросовер Honda Pilot отримав доопрацьований 3,5-літровий V6 потужністю 289 к. с. та повністю нову 10-ступінчасту автоматичну КПП. Повний привод доповнений системою векторизації тяги.
Раніше Фокус повідомляв, що Honda презентувала недорогий кросовер на базі CR-V. Він буде доступний у бензиновій та гібридній версіях.