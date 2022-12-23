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Авто

Перерождение легенды: появились первые изображения нового поколения AC Cobra

Новая Кобра, AC Cobra GT Roadster, AC Cobra, новая Cobra, новая AC Cobra, AC Cobra 2023
AC Cobra GT Roadster сохранит знакомый дизайн

Новая AC Cobra сохранит классический дизайн, но станет крупнее и комфортнее. Как и ранее, спорткар будут оснащать двигателем Ford V8.

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Культовая AC Cobra наконец переживет смену поколений. Новая модель появится в 2023 году, а пока презентовали первые ее тизеры. Подробности авто раскрыли на официальном сайте компании AC Cars.

Родстер AC Cobra GT Roadster (именно так назовут новую модель) приурочат к 122-летию британского автопроизводителя – было решено отпраздновать не круглую дату. Спорткар сохранит знакомый классический дизайн с длинным капотом, круглыми фарами и расширенными крыльями, но будет крупнее предшественника и тяжелее — масса составит около 1,5 тонн.

Новая Кобра, AC Cobra GT Roadster, AC Cobra, новая Cobra, новая AC Cobra, AC Cobra 2023 Fullscreen
Спорткар будет несколько крупнее предшественника

Новая AC Cobra GT Roadster будет построена на алюминиевой пространственной раме, которую проектирует итальянская компания Icona Design Group. В конструкции используют современные технологии и материалы.

Спорткар будет более комфортабельным и приспособленным к дальним путешествиям, чем классическая Cobra. Оснащение пополнят кондиционер, мультимедийная система и электростеклоподъемники. За доплату предложат жесткую съемную крышу.

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Вместе с тем, новая Cobra, конечно же, сохранит большой V8 под капотом — скорее всего, это будет 5,0-литровый двигатель Ford Mustang 2023. Его мощность повысят до 663 л. с., а пиковый крутящий момент поднимут до 780 Нм. С 6-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч займет 3,6 с.

Новая Кобра, AC Cobra GT Roadster, AC Cobra, новая Cobra, новая AC Cobra, AC Cobra 2023 Fullscreen
Спорткар получит 663-сильный V8

Напомним, что оригинальная Cobra появилась в 60-х, когда американский гонщик и конструктор Кэрролл Шелби соединил шасси и кузов британского AC Ace с американским V8 от Ford. Это был самый быстрый автомобиль своего времени, который выиграл множество соревнований.

AC Cars и Shelby до сих пор выпускают классические Cobra мелкими сериями. Кроме того, немало компаний производят реплики модели.

Ранее Фокус сообщал, что на аукцион выставлена 500-сильная Cobra Элвиса Пресли.