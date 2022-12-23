Перерождение легенды: появились первые изображения нового поколения AC Cobra

Новая AC Cobra сохранит классический дизайн, но станет крупнее и комфортнее. Как и ранее, спорткар будут оснащать двигателем Ford V8.

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Культовая AC Cobra наконец переживет смену поколений. Новая модель появится в 2023 году, а пока презентовали первые ее тизеры. Подробности авто раскрыли на официальном сайте компании AC Cars.

Родстер AC Cobra GT Roadster (именно так назовут новую модель) приурочат к 122-летию британского автопроизводителя – было решено отпраздновать не круглую дату. Спорткар сохранит знакомый классический дизайн с длинным капотом, круглыми фарами и расширенными крыльями, но будет крупнее предшественника и тяжелее — масса составит около 1,5 тонн.

[ + – ] Спорткар будет несколько крупнее предшественника

Новая AC Cobra GT Roadster будет построена на алюминиевой пространственной раме, которую проектирует итальянская компания Icona Design Group. В конструкции используют современные технологии и материалы.

Спорткар будет более комфортабельным и приспособленным к дальним путешествиям, чем классическая Cobra. Оснащение пополнят кондиционер, мультимедийная система и электростеклоподъемники. За доплату предложат жесткую съемную крышу.

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Вместе с тем, новая Cobra, конечно же, сохранит большой V8 под капотом — скорее всего, это будет 5,0-литровый двигатель Ford Mustang 2023. Его мощность повысят до 663 л. с., а пиковый крутящий момент поднимут до 780 Нм. С 6-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч займет 3,6 с.

[ + – ] Спорткар получит 663-сильный V8

Напомним, что оригинальная Cobra появилась в 60-х, когда американский гонщик и конструктор Кэрролл Шелби соединил шасси и кузов британского AC Ace с американским V8 от Ford. Это был самый быстрый автомобиль своего времени, который выиграл множество соревнований.

AC Cars и Shelby до сих пор выпускают классические Cobra мелкими сериями. Кроме того, немало компаний производят реплики модели.

Ранее Фокус сообщал, что на аукцион выставлена 500-сильная Cobra Элвиса Пресли.