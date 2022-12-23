Переродження легенди: з'явилися перші зображення нового покоління AC Cobra

Нова AC Cobra збереже класичний дизайн, але стане більшою і комфортнішою. Як і раніше, спорткар оснащуватимуть двигуном Ford V8.

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Культова AC Cobra нарешті переживе зміну поколінь. Нова модель з'явиться у 2023 році, а поки презентували перші її тизери. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті компанії AC Cars.

Родстер AC Cobra GT Roadster (саме так назвуть нову модель) приурочать до 122-річчя британського автовиробника — вирішили відсвяткувати не круглу дату. Спорткар збереже знайомий класичний дизайн з довгим капотом, круглими фарами й розширеними крилами, але буде більшим за попередника і важчим — маса складе близько 1,5 тонн.

[ + – ] Спорткар буде дещо більшим за попередника

Нова AC Cobra GT Roadster буде побудована на алюмінієвій просторовій рамі, яку проєктує італійська компанія Icona Design Group. У конструкції використовують сучасні технології та матеріали.

Спорткар буде комфортабельнішим та пристосованішим до далеких подорожей, ніж класична Cobra. Оснащення поповнять кондиціонер, мультимедійна система та електросклопідйомники. За доплату запропонують жорсткий дах, що знімається.

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Разом з тим, нова Cobra, звичайно ж, збереже великий V8 під капотом — найімовірніше це буде 5,0-літровий двигун Ford Mustang 2023. Його потужність підвищать до 663 к. с., а піковий крутний момент піднімуть до 780 Нм. З 6-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займе 3,6 с.

[ + – ] Спорткар отримає 663-сильний V8

Нагадаємо, що оригінальна Cobra з'явилася в 60-х, коли американський перегонник та конструктор Керрол Шелбі поєднав шасі та кузов британського AC Ace з американським V8 від Ford. Це був найшвидший автомобіль свого часу, який виграв велику кількість змагань.

AC Cars та Shelby досі випускають класичні Cobra дрібними серіями. Крім того, чимало компаній виробляють репліки моделі.

Раніше Фокус повідомляв, що на аукціон виставлено 500-сильну Cobra Елвіса Преслі.