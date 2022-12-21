Chery готовит новый флагманский электрокроссовер, который может появиться в Украине (фото)
Chery eQ7 получит выразительную внешность и передовые технологии. Название для новой модели будут выбирать вместе с фанатами бренда.
Chery показала тизер нового флагманского электрокроссовера под кодовым названием eQ7. Серией затемненных снимков поделились на сайте Autohome.
Будущий флагман бренда будет похож на модель eQ5, который был запущен в производство в 2020 году. Новинка получит выразительную линию остекления и дизайн задней части.
На рынок электрокроссовер выйдет под другим названием. Имя для него выберут вместе с фанатами бренда.
Официальная премьера Chery eQ7 запланирована на второе полугодие 2023 года. Он станет пятым электрокроссовером в линейке бренда. Сейчас компания выпускает модели eQ5, eQ1, QQ Ice Cream и QQ Wujie Pro.Важно
В Chery Automobile отметили, что в будущем семейство QQ выделят отдельный суббренд и запустят две премиальные марки – Raoteng и GENE.
Ранее Фокус рассказал, что Chery представила компактный электромобиль QQ в двух версиях.
Также мы сообщали, что Chery презентовали бюджетный семейный кроссовер за $12 500, который в базовой версии оснащен панорамной крышей, камерами кругового обзора и электроприводом двери багажника.