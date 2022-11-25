Цена $12 500 и запас хода до 400 км: презентован новый электромобиль Chery QQ (фото)

Новый Chery QQ — компактный и недорогой электромобиль для города с богатым оснащением. Хэтчбек предлагают в версиях мощностью 70 и 95 л. с.

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Электрическую линейку Chery QQ пополнила новая модель Unbounded Pro. Компактный электрокар поступает в продажу в Китае по цене в 90-113 тысяч юаней ($12 500 – 15 750), а позже должен появиться и в других странах. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

[ + – ] Авто компактнее бензинового предшественника — 3,4 м в длину Фото: CarNewsChina

Новый Chery QQ Unbounded Pro – компактный четырехместный хэтчбек для города. У него короткие свесы кузова и очень высокий капот, а нижняя часть прикрыта защитным пластиковым обвесом. По размерам модель немного меньше бензинового Chery QQ, который ранее продавался в Украине.

Габариты Chery QQ Unbounded Pro:

Длина – 3402 мм

Ширина – 1680 мм

Высота – 1550 мм

Колесная база – 2160 мм

[ + – ] На выбор предложены версии мощностью 70 и 95 л. с. Фото: CarNewsChina

Салон Chery QQ Unbounded Pro отделан красно-черной искусственной кожей. Китайский электрокар получил виртуальную панель приборов и большой 12,9-дюймовый тачскрин.

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Авто богато оснащено – базовая версия получила панорамную крышу, доступ без ключа, камеры кругового обзора, системы автоматического торможения, распознавания дорожных знаков, контроля дорожной разметки и "слепых" зон.

[ + – ] В салоне установлен большой сенсорный дисплей Фото: CarNewsChina

Новый Chery QQ Unbounded Pro предложат в двух модификациях:

Мощностью 70 л. с. – максимальная скорость 120 км/ч, батарея на 28,8 кВтч, запас хода 301 км

Мощностью 95 л. с. – максимальная скорость 125 км/ч, батарея на 40,3 кВтч, запас хода 408 км

Обе версии поддерживают быструю зарядку. Пополнить заряд батареи на 80% можно за полчаса.

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