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Ціна $12 500 та запас ходу до 400 км: презентовано новий електромобіль Chery QQ (фото)

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Фото: CarNewsChina | Новий Chery QQ Unbounded Pro коштує від 12 500 до 15 750 доларів

Новий Chery QQ — компактний та недорогий електромобіль для міста з багатим оснащенням. Хетчбек пропонують у версіях потужністю 70 та 95 к. с.

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Електричну лінійку Chery QQ поповнила нова модель Unbounded Pro. Компактний електрокар надходить у продаж у Китаї за ціною 90-113 тисяч юанів ($12 500 — 15 750), а потім має з'явитися і в інших країнах. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

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Авто компактніше від бензинового попередника — 3,4 м у довжину
Фото: CarNewsChina

Новий Chery QQ Unbounded Pro — компактний чотиримісний хетчбек для міста. У нього короткі звиси кузова і дуже високий капот, а нижня частина прикрита пластиковим захисним обважуванням. За розмірами модель трохи менша за бензиновий Chery QQ, який раніше продавався в Україні.

Габарити Chery QQ Unbounded Pro:

  • Довжина – 3402 мм
  • Ширина – 1680 мм
  • Висота – 1550 мм
  • Колісна база – 2160 мм
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На вибір запропоновані версії потужністю 70 та 95 к. с.
Фото: CarNewsChina

Салон Chery QQ Unbounded Pro оброблений червоно-чорною штучною шкірою. Китайський електрокар отримав віртуальну панель приладів та великий 12,9-дюймовий тачскрин.

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Авто багато оснащене — базова версія отримала панорамний дах, доступ без ключа, камери кругового огляду, системи автоматичного гальмування, розпізнавання дорожніх знаків, контролю дорожньої розмітки та "сліпих" зон.

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У салоні встановлено великий сенсорний дисплей
Фото: CarNewsChina

Новий Chery QQ Unbounded Pro запропонують у двох модифікаціях:

  • Потужністю 70 к. с. — максимальна швидкість 120 км/год, батарея на 28,8 кВт·год, запас ходу 301 км
  • Потужністю 95 к. с. — максимальна швидкість 125 км/год, батарея на 40,3 кВт·год, запас ходу 408 км

Обидві версії підтримують швидке заряджання. Поповнити заряд батареї на 80% можна за пів години.

Раніше Фокус повідомляв, що Fiat презентував яскравий спортивний електромобіль для молоді.