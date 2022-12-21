Chery готує новий флагманський електрокросовер, який може з'явитися в Україні (фото)

Chery eQ7 отримає виразну зовнішність та передові технології. Назву для нової моделі обиратимуть разом із фанатами бренду.

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Chery показала тизер нового флагманського електрокросовера під кодовою назвою eQ7. Серією затемнених знімків поділилася на сайті Autohome.

Майбутній флагман бренду схожий на модель eQ5, який був запущений у виробництво в 2020 році. Новинка отримає виразну лінію скління та дизайн задньої частини.

[ + – ] Chery eQ7 отримає виразну лінію скління Фото: autohome.com.cn

На ринок електрокросовер вийде під іншою назвою. Ім'я для нього виберуть разом із фанатами бренду.

Офіційну прем'єру Chery eQ7 заплановано на друге півріччя 2023 року. Він стане п'ятим електрокросовером у лінійці бренду. Зараз компанія випускає моделі eQ5, eQ1, QQ Ice Cream та QQ Wujie Pro.

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У Chery Automobile зазначили, що в майбутньому сімейство QQ виділять окремий суббренд і запустять дві преміальні марки – Raoteng та GENE.

Раніше Фокус розповів, що Chery представила компактний електромобіль QQ у двох версіях.

Також ми повідомляли, що Chery презентували бюджетний сімейний кросовер за $12 500, який у базовій версії оснащений панорамним дахом, камерами кругового огляду й електроприводом дверей багажника.