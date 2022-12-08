Найбільший і найдорожчий кросовер Chery повністю розсекретили перед прем'єрою (фото)

Кросовер Chery Tiggo 9 сягає більш ніж 4,8 м у довжину і буде запропонований у версіях із двома та трьома рядами сидінь. Першим з'явиться бензиновий варіант, а потім представлять і гібрид.

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В інтернет потрапили фото Chery Tiggo 9 2023. Флагманський кросовер китайської марки дебютує в першій половині наступного року та стане найдорожчою її моделлю — коштуватиме приблизно від 28 500 доларів. Про це повідомляє сайт Autohome.

[ + – ] У кросовера висока віконна лінія та нахилене заднє скло Фото: autohome.com.cn

Новий Chery Tiggo 9 сягає понад 4,8 м завдовжки, тобто стане найбільшим кросовером марки. Платформу для нього запозичать у преміального Exeed Yaoguang.

[ + – ] Модель дебютує з 2,0-літровим 261-сильним турбомотором Фото: autohome.com.cn

Китайський кросовер відрізняється виразним дизайном із величезною радіаторною решіткою, розкосими матричними фарами, високою віконною лінією та великим кутом нахилу заднього скла. Автомобіль отримав 20-дюймові диски.

Салон Chery Tiggo 9 розсекретили лише частково. На передній панелі кросовера встановлені два дисплеї. Відомо, що модель запропонують у версіях на 5, 6 і 7 місць. Оснащення включатиме роздільний клімат-контроль, панорамний дах і камеру заднього виду.

[ + – ] На передній панелі встановлено два дисплеї Фото: autohome.com.cn

Кросовер Chery Tiggo 9 дебютує з 2,0-літровим бензиновим турбомотором на 261 к.с. і 8-ступінчастою автоматичною КПП, а пізніше з'явиться гібрид потужністю 326 к.с. Усі версії моделі будуть повнопривідними.

Раніше Фокус розповідав про новий Chery QQ. Міська модель стала електромобілем.

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