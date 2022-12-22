Обновленный Ford F-150 показался на дорогах до премьеры (фото)
Обновленный Ford F-150 получит измененную внешность и новое дополнительное оснащение. Модель впервые оснастят многоцелевой задней дверью.
Ford готовит обновление для своего самого популярного пикапа. F-150 2024 модельного года получит измененную внешность и новое дополнительное оснащение. На сайте edmunds выложили первые снимки пикапа во время тестов.
На шпионских снимках видно, как обновленный F-150 проходит испытания на дорогах общего пользования. Самые важные изменения в дизайне прикрыли камуфляжем.
Ford F-150 2024 модельного года получит новые капот, решетку радиатора, переднюю и заднюю оптику, заднюю дверь, крылья и бамперы. Пикап впервые будет оснащаться многоцелевым задним бортом, который предлагают на моделях Chevrolet Silverado 1500 и Ram 1500.
Приборная панель и центральная консоль также получат обновления. Ford также планирует изменить некоторые элементы внутренней отделки.Важно
Дебют обновленного Ford F-150 ожидается ближе к концу 2023 года. В компании пока не раскрывают подробностей о новом пикапе.
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