Оновлений Ford F-150 з'явився на дорогах до прем'єри (фото)
Оновлений Ford F-150 отримає змінену зовнішність та нове додаткове оснащення. Модель вперше оснастять багатоцільовими задніми дверима.
Ford готує оновлення для свого найпопулярнішого пікапа. F-150 2024 модельного року отримає змінену зовнішність та нове додаткове оснащення. На сайті edmunds виклали перші знімки пікапа під час тестів.
На шпигунських знімках видно, як оновлений F-150 проходить випробування на дорогах загального користування. Найважливіші зміни у дизайні прикрили камуфляжем.
Ford F-150 2024 модельного року отримає нові капот, радіаторні грати, передню і задню оптику, задні двері, крила і бампери. Пікап вперше оснащуватиметься багатоцільовим заднім бортом, який пропонують на моделях Chevrolet Silverado 1500 та Ram 1500.
Панель приладів і центральна консоль також отримають оновлення. Ford також планує змінити деякі елементи внутрішнього оздоблення.Важливо
Дебют оновленого Ford F-150 очікується ближче до кінця 2023 року. У компанії поки не розкривають подробиць про новий пікап.
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