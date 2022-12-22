Оновлений Ford F-150 з'явився на дорогах до прем'єри (фото)

Оновлений Ford F-150 отримає змінену зовнішність та нове додаткове оснащення. Модель вперше оснастять багатоцільовими задніми дверима.

Related video

Ford готує оновлення для свого найпопулярнішого пікапа. F-150 2024 модельного року отримає змінену зовнішність та нове додаткове оснащення. На сайті edmunds виклали перші знімки пікапа під час тестів.

На шпигунських знімках видно, як оновлений F-150 проходить випробування на дорогах загального користування. Найважливіші зміни у дизайні прикрили камуфляжем.

[ + – ] Ford F-150 2024 року може отримати змінені капот, радіаторні грати, передню і задню оптику, задні двері, крила і бампери Фото: edmunds

Ford F-150 2024 модельного року отримає нові капот, радіаторні грати, передню і задню оптику, задні двері, крила і бампери. Пікап вперше оснащуватиметься багатоцільовим заднім бортом, який пропонують на моделях Chevrolet Silverado 1500 та Ram 1500.

[ + – ] Ford F-150 вперше отримає багатоцільові задні двері Фото: edmunds

Панель приладів і центральна консоль також отримають оновлення. Ford також планує змінити деякі елементи внутрішнього оздоблення.

Важливо

У США показали шалений 1000-сильний пікап Ford вартістю понад $100 000 (фото)

Дебют оновленого Ford F-150 очікується ближче до кінця 2023 року. У компанії поки не розкривають подробиць про новий пікап.

Раніше Фокус розповідав, що Ford представив 700-сильний заряджений варіант свого найпопулярнішого пікапа.

Також ми повідомляли, що Ford представив розкішний пікап для Європи.