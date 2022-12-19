Заряженную версию спорткара Nissan Z впервые заметили на тестах (фото)

Подразделение NISMO готовит более быструю модификацию Nissan Z. Ожидается, что заряженная версия получит прибавку к мощности и более агрессивный обвес.

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Nissan Z Nismo впервые сфотографировали во время тестов в США. Спорткар испытывали на шоссе Анхелес-Крест, которое проходит через горы Сан-Габриэль в округе Лос-Анджелес, штат Калифорния. Об этом сообщили на сайте Motor1.

Судя по снимкам, версия Nismo получит более агрессивный обвес и модифицированный двигатель. На одном из тестовых авто на капоте заметны вентиляционные отверстия.

[ + – ] Nissan Z NISMO получит модернизированный двигатель

На тестовых Nissan Z Nismo установлены новые девятиспицевые диски черного цвета. За ними можно разглядеть красные суппорты доработанной тормозной системы.

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На багажнике появился новый спойлер. Задний бампер спорткара также изменили — из него выглядывают две выхлопных трубы.

[ + – ] На Nissan Z NISMO установят увеличенный спойлер и новый задний бампер

Мощность двигателя заряженной версии пока неизвестна, но наверняка ее увеличат. На стандартном Nissan Z 3,0-литровый V6 твин-турбо развивает 400 л.с. и обладает крутящим моментом в 475 Нм.

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