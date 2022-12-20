Audi Q5 изменится до неузнаваемости: показали первые снимки кроссовера

Новое поколение Audi Q5 станет последним с ДВС. Уже с 2026 года бренд полностью переходит на производство электромобилей.

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Audi продолжает тестировать кроссовер Q5 третьего поколения. Модель заметно преобразится, следуя новому дизайнерскому направлению бренда. Снимки нового кроссовера опубликовали на сайте Motor1.

Следующее поколение Audi Q5 будет похоже на электрические кроссоверы компании. Двойные выхлопные патрубки говорят о том, что модель пока сохранит ДВС.

[ + – ] Audi Q5 получит совершенно новый дизайн Фото: Motor1.com

Audi маскирует за камуфляжем новые светодиодные фонари, которые охватывают всю заднюю часть. Закругленная дверь багажника кроссовера будет заменена на более узкую панель.

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Один из прототипов, вероятнее всего, оснащен пакетом S-Line. Об этом свидетельствуют красные тормозные суппорты.

[ + – ] Один из прототипов Audi Q5 оснащен пакетом S-Line

Фотошпионам удалось запечатлеть и часть интерьера новинки. Следующее поколение Q5 получит полностью переработанный салон с информационно-развлекательной системой в виде планшета, который размещен в центральной консоли. Под ним находится несколько физических кнопок.

[ + – ] Интерьер Audi Q5 был полностью переработан Фото: Motor1.com

Помимо этого переработана приборная панель кроссовера. Она будет выполнена в виде отдельного небольшого дисплея.

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