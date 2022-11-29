Семейный спорткар: Audi презентовали самый мощный и быстрый в мире универсал (фото)

Audi RS6 Performance получил прибавку в мощности — теперь его двигатель развивает 630 л. с. Спортивный универсал способен развить скорость до 305 км/ч.

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У Audi RS6 2023 появилась новая модификация Performance. Заряженный вариант универсала Audi A6 стал еще мощнее и быстрее. Подробности авто раскрыли на официальном сайте Audi.

[ + – ] Максимальная скорость универсала может быть ограничена на 280 или 305 км/ч Фото: Audi

Новый Audi RS6 Performance по-прежнему оснащен 4,0-литровым V8 твин-турбо, но его мощность увеличили с 600 до 630 л. с., а крутящий момент вырос с 800 до 850 Нм.

Теперь разгон до 100 км/ч занимает 3,4 с, а максимальная скорость может быть ограничена на 280 или 305 км/ч. Это самый мощный и быстрый универсал в мире.

[ + – ] Салон отделан кожей, алькантарой и карбоном Фото: Audi

Кроме того, у Audi RS6 Performance перенастроены 8-ступенчатая автоматическая КПП и рулевое управление, а полный привод дополнен новым спортивным дифференциалом. За доплату предложены карбоново-керамические тормоза.

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Отличить версию Performance от обычного Audi RS6 можно лишь по особым литым дискам диаметром 21 либо 22 дюйма. Кроме того, расширили палитру цветов кузова и вариантов отделки салона. Хотя в любом случае интерьер декорирован кожей, алькантарой и карбоном.

[ + – ] Палитру вариантов отделки расширили Фото: Audi

Универсал Audi RS6 Performance поступает в продажу с декабря. Его стоимость составит 135 000 евро. Тем временем уже идет работа над новым поколением Audi RS6 и оно будет гибридным.

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