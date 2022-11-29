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Авто

Семейный спорткар: Audi презентовали самый мощный и быстрый в мире универсал (фото)

Новый Audi RS6 2023, Audi RS6 2023, Audi RS6, универсал Audi, Audi RS6 Performance
Фото: Audi | Audi RS6 оснащен 630-сильным V8 твин-турбо

Audi RS6 Performance получил прибавку в мощности — теперь его двигатель развивает 630 л. с. Спортивный универсал способен развить скорость до 305 км/ч.

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У Audi RS6 2023 появилась новая модификация Performance. Заряженный вариант универсала Audi A6 стал еще мощнее и быстрее. Подробности авто раскрыли на официальном сайте Audi.

Новый Audi RS6 2023, Audi RS6 2023, Audi RS6, универсал Audi, Audi RS6 Performance Fullscreen
Максимальная скорость универсала может быть ограничена на 280 или 305 км/ч
Фото: Audi

Новый Audi RS6 Performance по-прежнему оснащен 4,0-литровым V8 твин-турбо, но его мощность увеличили с 600 до 630 л. с., а крутящий момент вырос с 800 до 850 Нм.

Теперь разгон до 100 км/ч занимает 3,4 с, а максимальная скорость может быть ограничена на 280 или 305 км/ч. Это самый мощный и быстрый универсал в мире.

Новый Audi RS6 2023, Audi RS6 2023, Audi RS6, универсал Audi, Audi RS6 Performance Fullscreen
Салон отделан кожей, алькантарой и карбоном
Фото: Audi

Кроме того, у Audi RS6 Performance перенастроены 8-ступенчатая автоматическая КПП и рулевое управление, а полный привод дополнен новым спортивным дифференциалом. За доплату предложены карбоново-керамические тормоза.

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Отличить версию Performance от обычного Audi RS6 можно лишь по особым литым дискам диаметром 21 либо 22 дюйма. Кроме того, расширили палитру цветов кузова и вариантов отделки салона. Хотя в любом случае интерьер декорирован кожей, алькантарой и карбоном.

Новый Audi RS6 2023, Audi RS6 2023, Audi RS6, универсал Audi, Audi RS6 Performance Fullscreen
Палитру вариантов отделки расширили
Фото: Audi

Универсал Audi RS6 Performance поступает в продажу с декабря. Его стоимость составит 135 000 евро. Тем временем уже идет работа над новым поколением Audi RS6 и оно будет гибридным.

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