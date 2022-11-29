Сімейний спорткар: Audi презентували найпотужніший і найшвидший у світі універсал (фото)

Audi RS6 Performance отримав додаток у потужності — тепер його двигун розвиває 630 к. с. Спортивний універсал здатний розвинути швидкість до 305 км/год.

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[ + – ] Максимальна швидкість універсала може бути обмежена на 280 чи 305 км/год Фото: Audi

Новий Audi RS6 Performance, як і раніше, оснащений 4,0-літровим V8 твін-турбо, але його потужність збільшили з 600 до 630 к. с., а крутний момент виріс з 800 до 850 Нм.

Тепер розгін до 100 км/год займає 3,4 секунди, а максимальна швидкість може бути обмежена на 280 або 305 км/год. Це найпотужніший і найшвидший універсал у світі.

[ + – ] Салон оздоблений шкірою, алькантарою та карбоном Фото: Audi

Крім того, у Audi RS6 Performance переналаштовані 8-ступінчаста автоматична КПП та кермо, а повний привід доповнений новим спортивним диференціалом. За доплату запропоновано карбоново-керамічні гальма.

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Відрізнити версію Performance від стандартного Audi RS6 можна лише зі спеціальним литим дискам діаметром 21 чи 22 дюйми. Крім того, розширили палітру кольорів кузова та варіантів обробки салону. Хоча в будь-якому випадку інтер'єр декорований шкірою, алькантарою та карбоном.

[ + – ] Палітру варіантів обробки розширили Фото: Audi

Універсал Audi RS6 Performance надходить у продаж із грудня. Його вартість становитиме 135 000 євро. Тим часом вже йде робота над новим поколінням Audi RS6 і воно буде гібридним.

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