Audi Q5 зміниться до невпізнання: показали перші знімки кросовера
Нове покоління Audi Q5 стане останнім із ДВЗ. Уже з 2026 року бренд повністю переходить на виробництво електромобілів.
Audi продовжує тестувати кросовер Q5 третього покоління. Модель помітно зміниться, слідуючи новому дизайнерському напрямку бренду. Знімки нового кросовера опублікували на сайті Motor1.
Наступне покоління Audi Q5 схоже на електричні кросовери компанії. Подвійні вихлопні труби говорять про те, що модель поки що збереже ДВЗ.
Audi маскує за камуфляжем нові світлодіодні ліхтарі, що охоплюють усю задню частину. Закруглені двері багажника кросовера будуть замінені на вужчу панель.
Один із прототипів, найімовірніше, оснащений пакетом S-Line. Про це свідчать червоні гальмівні супорти.
Фотошпигунам вдалося сфотографувати й частину інтер'єру новинки. Наступне покоління Q5 отримає повністю перероблений салон із інформаційно-розважальною системою у вигляді планшета, розміщеного в центральній консолі. Під ним є кілька фізичних кнопок.
Крім цього, перероблена панель приладів кросовера. Вона буде виконана у вигляді невеликого окремого дисплея.
Раніше Фокус писав, що Hyundai Kona 2023 із новим дизайном повністю розсекретили.