Суперкар Tesla і новий VW Tiguan: найочікуваніші автомобілі 2023 року (фото)

У 2023 році очікується безліч цікавих новинок — від стильних кросоверів до неймовірно потужних електромобілів. У цій добірці зібрані найрізноманітніші моделі, які чекають на мільйони автолюбителів по всьому світу.

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Популярні автовиробники продовжують радувати шанувальників цікавими новинками. Наступний рік стане насиченим для багатьох автолюбителів. Фокус назвав 10 автомобілів, які ми з нетерпінням чекаємо у 2023 році.

У цій збірці зібрані найрізноманітніші моделі, які вийдуть на ринок у наступному році. Серед них потужні електромобілі, стильні кросовери та навіть реінкарнація класичного родстера.

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10 найочікуваніших автомобілів 2023 року

1. Tesla Roadster

[ + – ] Tesla Roadster став найочікуванішим електромобілем 2023 року Фото: Tesla

Суперкар Tesla Roadster став найочікуванішим електромобілем 2023 року за пошуковими запитами в Google. Немає нічого дивного в тому, що автолюбителі чекають повністю електричний суперкар із неймовірними характеристиками.

За словами компанії, Tesla Roadster зможе розганятися з 0 до 100 км/год лише за 1,9 секунд і розвивати швидкість понад 400 км/год. Його запас ходу становитиме майже 1 000 км.

2. Suzuki Jimny Long

[ + – ] Чотиридверний Suzuki Jimny може завоювати нову аудиторію Фото: Autocar

У 2023 році Suzuki представить чотиридверний позашляховик Jimny Long. Подовжена модифікація отримає другий ряд сидінь і побільшає.

Деякі потенційні покупці рамного Suzuki Jimny відмовилися від нього через відсутність другого ряду сидінь для пасажирів. Версія Long покликана це виправити. За чутками модель може отримати гібридну силову установку.

3. Volkswagen Tiguan

[ + – ] Нове покоління Volkswagen Tiguan стане більш сучасним і технологічним Фото: Motor1.com

У 2023 році Volkswagen представить кросовер Tiguan нового покоління. Модель кардинально зміниться зовні й стане більш виразною на вигляд.

Відомо, що кросовер збереже знайомі бензинові та дизельні двигуни, але буде економічнішим за попередника. Заряджений Volkswagen Tiguan R під питанням, адже його 320-сильний турбомотор не відповідає новим еконормам.

4. AC Cobra GT Roadster

[ + – ] AC Cobra GT Roadster збереже класичний дизайн, але стане більшим і комфортнішим Фото: AC Cars

Британський автовиробник AC Cars готує новий родстер, який збереже відомий дизайн, але стане швидшим і сучаснішим. Дебют моделі Cobra GT Roadster приурочать до 122-річчя компанії.

Родстер збереже великий V8 під капотом, яким, найімовірніше, буде 5,0-літровий двигун Ford Mustang 2023. Його потужність підвищать до 663 к. с., а піковий крутний момент піднімуть до 780 Нм. Розгін від 0 до 100 км/год займе приблизно 3,6 с.

5. Chery eQ7

[ + – ] Великий електрокросовер Chery eQ7 може з'явитися в Україні Фото: autohome.com.cn

Новий флагманський кросовер Chery eQ7 отримає виразну зовнішність і передові технології. Офіційну прем'єру моделі заплановано на друге півріччя 2023 року.

Поки що інформації про нового кросовера не так і багато. Відомо, що його назву оберуть разом із фанатами бренду, а запас ходу топових версій перевищить 500 км.

6. Audi Q5

[ + – ] Нове покоління Audi Q5 стане останнім із ДВЗ Фото: Motor1.com

У 2023 році очікується прем'єра нового покоління популярного кросовера Audi Q5. Наступна генерація стане останньою з ДВЗ, після чого його замінять електричною моделлю.

Зовнішність новинки кардинально зміниться. В інтер'єрі з'явиться інформаційно-розважальна система у вигляді планшета. За камуфляжем маскують нові світлодіодні ліхтарі, що охоплюють усю задню частину. Закруглені двері багажника кросовера будуть замінені на вужчу панель.

7. Acura ZDX

[ + – ] Друге покоління Acura ZDX стане електрокросовером Фото: Honda

У 2023 році очікується повернення кросовера Acura ZDX, який стане повністю електричним. Модель складе конкуренцію електромобілям Tesla, BMW та Audi.

Acura ZDX розробляється разом із концерном General Motors і побудований на платформі Ultium. Характеристики авто не розголошують, але запас ходу очікується лише на рівні 400-500 км.

8. Nissan Z Nismo

[ + – ] Заряджена версія Nissan Z порадує відмінною динамікою та відточеною керованістю Фото: Motor1.com

Nissan активно тестує заряджену версію спорткара Z (Fairlady Z). Модифікація Nismo отримає додаток до потужності й більш агресивне обваження.

Потужність двигуна Nissan Z Nismo поки невідома, але, напевно, її збільшать. На стандартному спортивному автомобілі 3,0-літровий V6 твін-турбо розвиває 400 к. с. і має крутний момент 475 Нм.

9. Renault Clio

[ + – ] Renault Clio пройде оновлення і стане більш виразним на вигляд Фото: Motor1.com

У 2023 році Renault Clio пройде велике оновлення. На рендерах видно нову світлотехніку та передній бампер.

З чуток, з лінійки моделі зникнуть усі дизельні двигуни. Натомість очікується потужна гібридна силова установка.

10. Mazda CX-90

[ + – ] Mazda CX-90 у 2023 році замінить модель CX-9 Фото: Mazda

Mazda готує новий семимісний кросовер. Модель CX-90 замінить CX-9 у 2023 році та стане більш технологічною, ніж попередник.

У Mazda підтвердили, що новий кросовер отримає гібридну установку, що заряджається, від моделі CX-60. Вона складається з 2,5-літрової бензинової четвірки та електромотора загальною потужністю 328 к. с. Авто зможе проїхати приблизно 50-60 км тільки на електротязі.

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