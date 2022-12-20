Нового конкурента Tesla від Honda уперше помітили на дорогах (фото)

Acura ZDX повернеться на ринок у 2024 році та стане електромобілем. Друге покоління кросовера розробляють разом із General Motors.

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З'явилися перші фотографії Acura ZDX другого покоління. Відроджений кросовер проходить тести у США, а його презентація запланована на другу половину 2023 року. Про це повідомляє офіційний сайт японської марки.

Нова Acura ZDX надійде у продаж із 2024 року і кардинально зміниться. Річ у тому, що преміальний кросовер Honda стане електричним.

[ + – ] Кросовер проходить випробування у США Фото: Honda

Кросовер Acura ZDX є серійною версією концепт-кара Precision EV, показаного кілька місяців тому. Це буде перший електрокар японської марки, а його суперниками називають Audi Q6 E-tron, BMW iX та Tesla Model Y.

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Електромобіль Acura обклеїли камуфляжною плівкою, але ж можна розглянути риси його дизайну. У зовнішньому вигляді переважають грані, а оформлення передньої частини імітує характерний "дзьоб" решітки радіатора бензинових Acura.

[ + – ] Електрокар розробляють разом із General Motors Фото: Honda

На тестах сфотографували топову спортивну версію моделі Type S. Вона відрізняється обвісом та збільшеним спойлером.

Як і нова Honda Prologue, електрокросовер Acura ZDX розробляється спільно з концерном і розробляється спільно з концерном General Motors і побудована на платформі Ultium. Характеристики авто не розголошують, але в інших електрокарів на цій архітектурі запас ходу складає 400-500 км.

Раніше Фокус повідомляв, що у виробництво надійшов флагманський кросовер Honda Pilot нового покоління.