Нового конкурента Tesla від Honda уперше помітили на дорогах (фото)
Acura ZDX повернеться на ринок у 2024 році та стане електромобілем. Друге покоління кросовера розробляють разом із General Motors.
З'явилися перші фотографії Acura ZDX другого покоління. Відроджений кросовер проходить тести у США, а його презентація запланована на другу половину 2023 року. Про це повідомляє офіційний сайт японської марки.
Нова Acura ZDX надійде у продаж із 2024 року і кардинально зміниться. Річ у тому, що преміальний кросовер Honda стане електричним.
Кросовер Acura ZDX є серійною версією концепт-кара Precision EV, показаного кілька місяців тому. Це буде перший електрокар японської марки, а його суперниками називають Audi Q6 E-tron, BMW iX та Tesla Model Y.
Електромобіль Acura обклеїли камуфляжною плівкою, але ж можна розглянути риси його дизайну. У зовнішньому вигляді переважають грані, а оформлення передньої частини імітує характерний "дзьоб" решітки радіатора бензинових Acura.
На тестах сфотографували топову спортивну версію моделі Type S. Вона відрізняється обвісом та збільшеним спойлером.
Як і нова Honda Prologue, електрокросовер Acura ZDX розробляється спільно з концерном і розробляється спільно з концерном General Motors і побудована на платформі Ultium. Характеристики авто не розголошують, але в інших електрокарів на цій архітектурі запас ходу складає 400-500 км.
Раніше Фокус повідомляв, що у виробництво надійшов флагманський кросовер Honda Pilot нового покоління.