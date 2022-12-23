В Україну привезуть недорогий британський електрокар із запасом ходу до 450 км (відео)

Електромобіль MG 4 є доступнішою альтернативою Nissan Leaf і Volkswagen ID.4. У хетчбека багата комплектація і потужні електромотори.

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На українському ринку з'явиться новий MG4. Доступний електричний хетчбек з'явиться в нашій країні через 2-3 місяці. Про це повідомили сайту Autogeek у представництві британської марки.

Електромобіль MG 4 2023 — нова модель С-класу, що конкурує з Nissan Leaf та Volkswagen ID.4. Вона надійшла у продаж у Європі з осені й дешевша за своїх суперників — коштує від 28 420 євро.

[ + – ] У хетчбека досить велика колісна база Фото: MG

Хетчбек досягає 4 287 мм у довжину і має велику колісну базу 2 705 мм. Він відрізняється граненим дизайном із вираженим носом і вузькими діодними фарами. Вузьке заднє скло прикрите спойлером.

У салоні встановлені віртуальна панель приладів і великий сенсорний дисплей. Серед особливостей авто — оригінальна дворівнева центральна консоль. Об'єм багажника дорівнює 363 л. Крім того, на європейському ринку модель має багату комплектацію з клімат-контролем, круїз-контролем, камерою заднього виду та набором систем безпеки.

[ + – ] У Європі модель продається у багатих комплектаціях Фото: MG

Наразі в Європі продаються дві версії MG 4 2023. Початковий варіант оснащений 170-сильним двигуном і батареєю ємністю 51 кВтгод. Він здатний проїхати 350 км без підзарядки.

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Дорожча модифікація отримала 204-сильний двигун і здатна розігнатися до 100 км/год за 8 с. Вона отримала батарею на 64 кВтгод і має запас ходу 450 км. Новий MG 4 отримав функцію двонаправленої зарядки, тобто здатний живити різне електроустаткування.

Незабаром також з'явиться повнопривідний спортивний варіант MG 4 2023. Такий хетчбек отримав два мотори загальною потужністю 449 к. с. і розганяється до сотні за 3,8 с.

До речі, це не єдиний електрокар MG, який з'явиться в Україні найближчим часом. Раніше був анонсуваний флагманський кросовер MG Marvel R.

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