В Україні з'явився заряджений флагманський кросовер BMW (фото)

Новий BMW X7 M60i оснащений 530-сильним турбованим V8 і розганяється до 100 км/год за 4,7 с. Преміальний кросовер багато оснащений і запропонований у версіях на 6 або 7 місць.

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На український ринок вийшов новий BMW X7 2023. Один такий кросовер уже помітили в Києві, причому в топовій зарядженій версії M60i вартістю майже 4,4 млн гривень. Про це повідомляє сайт "ТопЖир".

[ + – ] Ззаду видно чотири вихлопні труби Фото: topgir.com.ua

Флагманський кросовер BMW X7 пройшов оновлення. Його передня частина стала авангарднішою на вигляд — із величезною решіткою радіатора та "двоповерховою" світлодіодною оптикою.

[ + – ] BMW X7 M60i оснащений 530-сильним турбомотором Фото: topgir.com.ua

Варіант M60i відрізняється від стандартної моделі чорною радіаторнрю, агресивнішим переднім бампером і обвісом. Також в авто 22-дюймові колеса та чотири вихлопні труби.

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Салон BMW X7 M60i оздоблений шкірою, карбоном і алюмінієм, а оснащення включить панорамний дах, паркувальний автопілот і чотиризонний клімат-контроль. Кросовер отримав спортивні крісла та кермо. Модель запропонована у версіях на 6 і 7 місць.

[ + – ] Салон BMW X7 M60i оброблений шкірою та карбоном Фото: BMW

Заряджений кросовер BMW X7 M60i оснащений 4,4-літровим V8 твін-турбо потужністю 530 к.с. Незважаючи на масу 2,5 тонни він розганяється до 100 км/год за 4,7 с і розвиває 250 км/год. За комфорт їзди відповідає пневмопідвіска, а маневреність 5,1-метрового авто покращують керовані задні колеса.

Примітно, що BMW X7 ще недовго буде флагманським кросовером марки. Незабаром у продаж надійде потужніший і дорожчий BMW XM.

Також Фокус повідомляв, що в Україні незабаром з'явиться електрокросовер DS 3 із запасом ходу 400 км.