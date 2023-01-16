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В Україні з'явився заряджений флагманський кросовер BMW (фото)

Новий BMW X7 M60i, BMW X7 M60i, BMW X7 2023, новий BMW X7, кросовер BMW X7
Фото: topgir.com.ua | BMW X7 пройшов оновлення та став виразнішим на вигляд

Новий BMW X7 M60i оснащений 530-сильним турбованим V8 і розганяється до 100 км/год за 4,7 с. Преміальний кросовер багато оснащений і запропонований у версіях на 6 або 7 місць.

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На український ринок вийшов новий BMW X7 2023. Один такий кросовер уже помітили в Києві, причому в топовій зарядженій версії M60i вартістю майже 4,4 млн гривень. Про це повідомляє сайт "ТопЖир".

Новий BMW X7 M60i, BMW X7 M60i, BMW X7 2023, новий BMW X7, кросовер BMW X7 Fullscreen
Ззаду видно чотири вихлопні труби
Фото: topgir.com.ua

Флагманський кросовер BMW X7 пройшов оновлення. Його передня частина стала авангарднішою на вигляд — із величезною решіткою радіатора та "двоповерховою" світлодіодною оптикою.

Новий BMW X7 M60i, BMW X7 M60i, BMW X7 2023, новий BMW X7, кросовер BMW X7 Fullscreen
BMW X7 M60i оснащений 530-сильним турбомотором
Фото: topgir.com.ua

Варіант M60i відрізняється від стандартної моделі чорною радіаторнрю, агресивнішим переднім бампером і обвісом. Також в авто 22-дюймові колеса та чотири вихлопні труби.

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Салон BMW X7 M60i оздоблений шкірою, карбоном і алюмінієм, а оснащення включить панорамний дах, паркувальний автопілот і чотиризонний клімат-контроль. Кросовер отримав спортивні крісла та кермо. Модель запропонована у версіях на 6 і 7 місць.

Новий BMW X7 M60i, BMW X7 M60i, BMW X7 2023, новий BMW X7, кросовер BMW X7 Fullscreen
Салон BMW X7 M60i оброблений шкірою та карбоном
Фото: BMW

Заряджений кросовер BMW X7 M60i оснащений 4,4-літровим V8 твін-турбо потужністю 530 к.с. Незважаючи на масу 2,5 тонни він розганяється до 100 км/год за 4,7 с і розвиває 250 км/год. За комфорт їзди відповідає пневмопідвіска, а маневреність 5,1-метрового авто покращують керовані задні колеса.

Примітно, що BMW X7 ще недовго буде флагманським кросовером марки. Незабаром у продаж надійде потужніший і дорожчий BMW XM.

Також Фокус повідомляв, що в Україні незабаром з'явиться електрокросовер DS 3 із запасом ходу 400 км.