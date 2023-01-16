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Авто

В Украине появился флагманский заряженный кроссовер BMW (фото)

Новый BMW X7 M60i, BMW X7 M60i, BMW X7 2023, новый BMW X7, кроссовер BMW X7
Фото: topgir.com.ua | BMW X7 прошел обновление и стал выразительнее на вид

Новый BMW X7 M60i оснащен 530-сильным турбированным V8 и разгоняется до 100 км/ч за 4,7 с. Премиальный кроссовер богато оснащен и предложен в версиях на 6 или 7 мест.

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На украинский рынок вышел новый BMW X7 2023. Один такой кроссовер уже заметили в Киеве, причем в топовой заряженной версии M60i стоимостью почти 4,4 млн гривен. Об этом сообщает сайт ТопЖыр.

Новый BMW X7 M60i, BMW X7 M60i, BMW X7 2023, новый BMW X7, кроссовер BMW X7 Fullscreen
Сзади видны четыре выхлопных трубы
Фото: topgir.com.ua

Флагманский кроссовер BMW X7 прошел обновление. Его передняя часть стала более авангардной на вид – с огромной решеткой радиатора и "двухэтажной" светодиодной оптикой.

Новый BMW X7 M60i, BMW X7 M60i, BMW X7 2023, новый BMW X7, кроссовер BMW X7 Fullscreen
BMW X7 M60i оснащен 530-сильным турбомотором
Фото: topgir.com.ua

Вариант M60i отличается от стандартной модели черной радиаторной решеткой, более агрессивным передним бампером и обвесом. Также у авто 22-дюймовые колеса и четыре выхлопных трубы.

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Салон BMW X7 M60i отделан кожей, карбоном и алюминием, а оснащение включет панорамную крышу, парковочный автопилот и четырехзонный климат-контроль. Кроссовер получил спортивные кресла и руль. Модель предложена в версиях на 6 и 7 мест.

Новый BMW X7 M60i, BMW X7 M60i, BMW X7 2023, новый BMW X7, кроссовер BMW X7 Fullscreen
Салон BMW X7 M60i отделан кожей и карбоном
Фото: BMW

Заряженный кроссовер BMW X7 M60i оснащен 4,4-литровым V8 твин-турбо мощностью 530 л. с. Несмотря на массу в 2,5 тонны он разгоняется до 100 км/ч за 4,7 с и развивает 250 км/ч. За комфорт езды отвечает пневмоподвеска, а маневренность 5,1-метрового авто улучшают управляемые задние колеса.

Примечательно, что BMW X7 недолго еще будет флагманским кроссовером марки. Вскоре в продажу поступит более мощный и дорогой BMW XM.

Также Фокус сообщал, что в Украине вскоре появится электрокроссовер DS 3 с запасом хода 400 км.