В Украине появился флагманский заряженный кроссовер BMW (фото)

Новый BMW X7 M60i оснащен 530-сильным турбированным V8 и разгоняется до 100 км/ч за 4,7 с. Премиальный кроссовер богато оснащен и предложен в версиях на 6 или 7 мест.

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На украинский рынок вышел новый BMW X7 2023. Один такой кроссовер уже заметили в Киеве, причем в топовой заряженной версии M60i стоимостью почти 4,4 млн гривен. Об этом сообщает сайт ТопЖыр.

[ + – ] Сзади видны четыре выхлопных трубы Фото: topgir.com.ua

Флагманский кроссовер BMW X7 прошел обновление. Его передняя часть стала более авангардной на вид – с огромной решеткой радиатора и "двухэтажной" светодиодной оптикой.

[ + – ] BMW X7 M60i оснащен 530-сильным турбомотором Фото: topgir.com.ua

Вариант M60i отличается от стандартной модели черной радиаторной решеткой, более агрессивным передним бампером и обвесом. Также у авто 22-дюймовые колеса и четыре выхлопных трубы.

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Салон BMW X7 M60i отделан кожей, карбоном и алюминием, а оснащение включет панорамную крышу, парковочный автопилот и четырехзонный климат-контроль. Кроссовер получил спортивные кресла и руль. Модель предложена в версиях на 6 и 7 мест.

[ + – ] Салон BMW X7 M60i отделан кожей и карбоном Фото: BMW

Заряженный кроссовер BMW X7 M60i оснащен 4,4-литровым V8 твин-турбо мощностью 530 л. с. Несмотря на массу в 2,5 тонны он разгоняется до 100 км/ч за 4,7 с и развивает 250 км/ч. За комфорт езды отвечает пневмоподвеска, а маневренность 5,1-метрового авто улучшают управляемые задние колеса.

Примечательно, что BMW X7 недолго еще будет флагманским кроссовером марки. Вскоре в продажу поступит более мощный и дорогой BMW XM.

Также Фокус сообщал, что в Украине вскоре появится электрокроссовер DS 3 с запасом хода 400 км.