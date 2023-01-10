В Украине появится стильный французский электрокроссовер с запасом хода 400 км (фото)

Новый DS 3 E-Tense оснащен 156-сильным мотором и батареей на 54 кВт∙ч. Электрический кроссовер предложат в богатой комплектации.

Related video

На украинский рынок выходит обновленный DS 3 2023. Компактный городской кроссовер появится в нашей стране до конца зимы и теперь будет доступен не только в бензиновой и дизельной версиях, но и как электромобиль E-Tense. Об этом сообщает официальный сайт французского бренда.

[ + – ] Электрическая версия DS 3 получила 156-сильный мотор Фото: Stellantis

Новый DS 3 узнается по увеличенной решетке радиатора, измененным фарам с матричной оптикой и новым колесным дискам диаметром 17 или 18 дюймов. Салон авто сохраняет авангардный дизайн, а среди новшеств – более современная мультимедийная система.

[ + – ] Кроссовер получил матричные фары

Кроссовер DS 3 в Украине со старта предложат в исполнении Performance Line – с бесключевым доступом, двухзонным климат-контролем, подогревом сидений, датчиками света и дождя, передней и задней камерами. Также у авто богатое оснащение по безопасности – адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение, удержание в полосе, контроль "слепых" зон и распознавание дорожных знаков.

[ + – ] Салон DS 3 отличается авангардным дизайном Фото: Stellantis

Электромобиль DS 3 E-Tense оснащен 156-сильным мотором и батареей емкостью 54 кВтч. Заявленный запас хода составляет 402 км, а зарядка в быстром режиме на 80% занимает 25 минут.

Важно

На украинский рынок выходит новый Opel Astra 2022: характеристики и цены (фото)

Стандартный кроссовер DS 3 будет доступен с 1,2-литровыми бензиновыми моторами на 130 и 155 л. с., а также с 1,5-литровым 130-сильным турбодизелем.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине также появится недорогой британский электрокар MG 4 с запасом хода 435 км.