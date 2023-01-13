McLaren, Rolls-Royce и Bugatti: какие элитные авто покупали украинцы в 2022 году (фото)
В прошлом году украинцы покупали экзотические суперкары и роскошные представительские авто. Стоимость некоторых из них превышает миллион долларов.
Дорогие и роскошные авто пользуются спросом в Украине даже во время войны. В 2022 году продажи моделей премиум-класса в нашей стране установили новый рекорд. Стоимость некоторых из них превышала миллион долларов. Сайт ТопЖыр выбрал самые дорогие авто, купленные украинцами в прошлом году.
Во время войны многие суперкары и элитные авто были вывезены из Украины в Европу. Впрочем, со временем часть из них вернулась, а некоторые машины высшего класса были ввезены во время действия бесплатной растаможки.
Ford Mustang 1969 года
Этот автомобиль не самый новый, но весьма дорогой. Классические Ford Mustang сейчас недешевые – их цена доходит до 100 000 долларов. Купе оснащено 6,4-литровым 325-сильным V8 и способно разогнаться до 100 км/ч за 7,5 с и развить 200 км/ч.
McLaren 570S
Суперкар McLaren 570S ввезли в Украину во время действия бесплатной растаможки. Сейчас такой суперкар стоит подержанным около 130-180 тысяч долларов. Его 570-сильный V8 твин-турбо позволяет разгоняться до сотни за 3,2 с и развивать 328 км/ч.Важно
Lucid Air
Новейший американский электромобиль премиум-класса является роскошным конкурентом Tesla Model S, причем его характеристики даже лучше. Привезенный в Украину 946-сильный вариант Dream Edition за $169 000 стартует до 100 км/ч за 2,5 с и обладает запасом хода 830 км.
Mercedes-Maybach S580
Топовая роскошная версия Mercedes S-Class стоит от $185 000. Салон седана отделан кожей и деревом, а сзади установлены отдельные сиденья с электроприводом и массажем. В Украине за прошлый год приобрели несколько таких авто.
McLaren GT
McLaren GT – нетипичный суперкар, ведь он приспособлен к повседневному использованию и дальним поездкам. У него два багажника и комфортабельные сиденья. При этом 620-сильная турбированная восьмерка позволяет стартовать до сотни за 3,2 с и развивать 326 км/ч. Одно такое авто за $200 000 появилось во Львове.
Porsche 911 GT3
Новых Porsche 911 GT3 в Украине появилось минимум два. Трековое купе получило развитый аэродинамический пакет и высокооборотистую 4,0-литровую шестерку на 510 л. с. Оно разгоняется до 100 км/ч за 3,4 с и развивает 318 км/ч. Цена Porsche 911 GT3 – от $216 000.
Ferrari Roma
Купе Ferrari Roma стоимостью 225 000 долларов ввезли для бесплатной растаможки. Первая модель в новом фирменном стиле оснащена 620-сильным V8 твин-турбо и способна развить 320 км/ч, а спринт до сотни занимает 3,4 с.Важно
Ferrari F8 Tributo
Ferrari F8 Tributo быстрее и дороже, чем Roma. Обтекаемое купе оснащено таким же мотором, но в 720-сильной версии, поэтому способно достичь 100 км/ч за 2,9 с и развить 340 км/ч. В Европе купить суперкар Ferrari можно по цене от 250 000 евро.
Rolls-Royce Ghost
Роскошный Rolls-Royce Ghost второго поколения стоит примерно от $350 000. В Украине такой 571-сильный седан появился в оригинальной черно-оранжевой раскраске. По информации ТопЖыра, его владельцем является бизнесмен и депутат Геннадий Вацак.
Brabus 700
Mercedes GLE Coupe в тюнинге Brabus стоит около $400 000. Цифровое обозначение указывает на увеличенную до 700 л. с. мощность двигателя. Кроссовер разгоняется до 300 км/ч.
Ferrari SF90 Stradale
Гибридный суперкар в начале года приобрел молодой украинский миллионер Александр Слобоженко по цене около миллиона долларов. Полноприводное купе оснащено 1000-сильной гибридной установкой. Оно не только разгоняется до 100 км/ч за 2,5 с и развивает 340 км/ч, но и может проехать 25 км на электротяге. Недавно авто вернулось в Украину.
Bugatti Divo
Безоговорочный лидер рейтинга – эксклюзивный Bugatti Divo за 9 миллионов долларов. Он приобретен не в Украине, но его владельцем является 28-летний миллионер Назар Бабенко из Днепра. В соцсетях он рассказал о затратах на обслуживание дорогого авто.
Divo – лимитированная трековая версия Bugatti Chiron с таким же 1500-сильным двигателем W16. Разгон до сотни занимает 2,4 с, а максимальная скорость ограничена на 380 км/ч.
Ранее Фокус рассказывал про самые дорогие авто в мире за 2022 год. Некоторые из них стоят десятки миллионов долларов.