McLaren, Rolls-Royce и Bugatti: какие элитные авто покупали украинцы в 2022 году (фото)

В прошлом году украинцы покупали экзотические суперкары и роскошные представительские авто. Стоимость некоторых из них превышает миллион долларов.

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Дорогие и роскошные авто пользуются спросом в Украине даже во время войны. В 2022 году продажи моделей премиум-класса в нашей стране установили новый рекорд. Стоимость некоторых из них превышала миллион долларов. Сайт ТопЖыр выбрал самые дорогие авто, купленные украинцами в прошлом году.

Во время войны многие суперкары и элитные авто были вывезены из Украины в Европу. Впрочем, со временем часть из них вернулась, а некоторые машины высшего класса были ввезены во время действия бесплатной растаможки.

Ford Mustang 1969 года

[ + – ] Ford Mustang 1969 года Фото: topgir.com.ua

Этот автомобиль не самый новый, но весьма дорогой. Классические Ford Mustang сейчас недешевые – их цена доходит до 100 000 долларов. Купе оснащено 6,4-литровым 325-сильным V8 и способно разогнаться до 100 км/ч за 7,5 с и развить 200 км/ч.

McLaren 570S

[ + – ] McLaren 570S Фото: topgir.com.ua

Суперкар McLaren 570S ввезли в Украину во время действия бесплатной растаможки. Сейчас такой суперкар стоит подержанным около 130-180 тысяч долларов. Его 570-сильный V8 твин-турбо позволяет разгоняться до сотни за 3,2 с и развивать 328 км/ч.

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Lucid Air

[ + – ] Lucid Air Фото: topgir.com.ua

Новейший американский электромобиль премиум-класса является роскошным конкурентом Tesla Model S, причем его характеристики даже лучше. Привезенный в Украину 946-сильный вариант Dream Edition за $169 000 стартует до 100 км/ч за 2,5 с и обладает запасом хода 830 км.

Mercedes-Maybach S580

[ + – ] Mercedes-Maybach S580

Топовая роскошная версия Mercedes S-Class стоит от $185 000. Салон седана отделан кожей и деревом, а сзади установлены отдельные сиденья с электроприводом и массажем. В Украине за прошлый год приобрели несколько таких авто.

McLaren GT

[ + – ] McLaren GT Фото: topgir.com.ua

McLaren GT – нетипичный суперкар, ведь он приспособлен к повседневному использованию и дальним поездкам. У него два багажника и комфортабельные сиденья. При этом 620-сильная турбированная восьмерка позволяет стартовать до сотни за 3,2 с и развивать 326 км/ч. Одно такое авто за $200 000 появилось во Львове.

Porsche 911 GT3

[ + – ] Porsche 911 GT3 Фото: topgir.com.ua

Новых Porsche 911 GT3 в Украине появилось минимум два. Трековое купе получило развитый аэродинамический пакет и высокооборотистую 4,0-литровую шестерку на 510 л. с. Оно разгоняется до 100 км/ч за 3,4 с и развивает 318 км/ч. Цена Porsche 911 GT3 – от $216 000.

Ferrari Roma

[ + – ] Ferrari Roma Фото: topgir.com.ua

Купе Ferrari Roma стоимостью 225 000 долларов ввезли для бесплатной растаможки. Первая модель в новом фирменном стиле оснащена 620-сильным V8 твин-турбо и способна развить 320 км/ч, а спринт до сотни занимает 3,4 с.

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Ferrari F8 Tributo

[ + – ] Ferrari F8 Tributo Фото: с сайта ТопЖыр

Ferrari F8 Tributo быстрее и дороже, чем Roma. Обтекаемое купе оснащено таким же мотором, но в 720-сильной версии, поэтому способно достичь 100 км/ч за 2,9 с и развить 340 км/ч. В Европе купить суперкар Ferrari можно по цене от 250 000 евро.

Rolls-Royce Ghost

[ + – ] Rolls-Royce Ghost Фото: topgir.com.ua

Роскошный Rolls-Royce Ghost второго поколения стоит примерно от $350 000. В Украине такой 571-сильный седан появился в оригинальной черно-оранжевой раскраске. По информации ТопЖыра, его владельцем является бизнесмен и депутат Геннадий Вацак.

Brabus 700

[ + – ] Brabus 700 Фото: topgir.com.ua

Mercedes GLE Coupe в тюнинге Brabus стоит около $400 000. Цифровое обозначение указывает на увеличенную до 700 л. с. мощность двигателя. Кроссовер разгоняется до 300 км/ч.

Ferrari SF90 Stradale

[ + – ] Ferrari SF90 Stradale Фото: topgir.com.ua

Гибридный суперкар в начале года приобрел молодой украинский миллионер Александр Слобоженко по цене около миллиона долларов. Полноприводное купе оснащено 1000-сильной гибридной установкой. Оно не только разгоняется до 100 км/ч за 2,5 с и развивает 340 км/ч, но и может проехать 25 км на электротяге. Недавно авто вернулось в Украину.

Bugatti Divo

[ + – ] Bugatti Divo Фото: instagram.com/nazar_8888_/

Безоговорочный лидер рейтинга – эксклюзивный Bugatti Divo за 9 миллионов долларов. Он приобретен не в Украине, но его владельцем является 28-летний миллионер Назар Бабенко из Днепра. В соцсетях он рассказал о затратах на обслуживание дорогого авто.

Divo – лимитированная трековая версия Bugatti Chiron с таким же 1500-сильным двигателем W16. Разгон до сотни занимает 2,4 с, а максимальная скорость ограничена на 380 км/ч.

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