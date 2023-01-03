Налог на роскошь в Украине: какие авто подпадают и сколько придется заплатить в 2023 году

Транспортный налог в Украине напрямую зависит от размера минимальной зарплаты. В 2023 году под него подпадает больше новых автомобилей.

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С 1 января 2023 года претерпел изменения порядок начисления транспортного налога, который в народе называют налогом на роскошь. Об этом информирует Государственная налоговая служба.

Транспортный налог в Украине распространяется на автомобили возрастом до 5 лет и стоимостью от 375 минимальных зарплат. По сравнению с 1 января 2022 года минималка выросла всего на 200 гривен – до 6700 гривен. Теперь под налог на роскошь подпадают авто стоимостью 2 512 500 гривен и более.

Следует отметить, что вследствие роста курса доллара и подорожания новых авто в гривнах под налог на роскошь теперь должно подпадать больше моделей. К примеру, более 2 512 500 гривен стоят отдельные версии BMW X3, Lexus RX или Mercedes-Benz GLE.

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Министерство экономики ежегодно публикует список моделей авто, подпадающих под транспортный налог в Украине, хотя порой он неполный. Так, в прошлом году в него не попали дорогие суперкары McLaren, которые стоят от 200 000 долларов.

Сумма налога не изменилась – она составляет 25 000 гривен. Уплатить его необходимо в течении 60 дней после получения извещения, иначе начисляется пеня в 10%. При неуплате на протяжении 90 дней и более она вырастет до 20%.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине с 2023 года по-новому рассчитывается сбор в пенсионный фонд при регистрации авто.