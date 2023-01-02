В Украине с 2023 года изменилась стоимость регистрации автомобилей

Ставка пенсионного сбора при регистрации авто составляет от 3 до 5%, в зависимости от его стоимости. Электромобили освобождены от его уплаты.

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С 1 января 2023 года изменена стоимость первой регистрации авто в Украине. Если точнее, то по-новому теперь рассчитывается сбор в пенсионный фонд. Об этом сообщается на сайте Главного сервисного центра МВД.

Сбор в пенсионный фонд при первой регистрации авто зависит от размера прожиточного минимума. Как известно, с 1 января 2023 года он вырос до 2684 гривен, соответственно, суммы платежей изменились.

[ + – ] Ставка пенсионного сбора составляет 3-5% Фото: с сайта главного сервисного центра МВД

Размер сбора в пенсионный фонд при регистрации авто в 2023 году:

3% – для автомобилей стоимостью до 165 прожиточных минимумов (442 860 гривен);

4% – для автомобилей стоимостью от 165 до 290 прожиточных минимумов (442 860 – 778 360 гривен);

5% – для автомобилей стоимостью более 290 прожиточных минимумов (778 360 гривен).

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Как и прежде, пенсионный сбор уплачивается при первой регистрации автомобиля в Украине. То есть, он распространяется как на новые машины, так и на б/у авто только пригнанные из-за рубежа. Взимают налог со стоимости авто, подтвержденной договором купли-продажи, актом оценки либо таможенными документами.

При перепродаже машины платить сбор не надо. Также с 2022 года от пенсионного сбора освобождены все электромобили.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине ввели новые правила регистрации автомобилей.