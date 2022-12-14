В Украине с 14 декабря введены новые правила регистрации авто: что нужно знать водителю

Экспертный осмотр транспортного средства теперь следует проводить до его постановки на учет. Новые правила позволяют со временем ввести онлайн-регистрацию авто.

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С сегодняшнего дня в Украине вводится новый алгоритм регистрации транспортных средств. Теперь экспертный осмотр авто при постановке на учет выделен в отдельную процедуру. Об этом сообщается на сайте Главного сервисного центра МВД.

Начальник ГСЦ МВД Николай Рудык объяснил, что теперь экспертный осмотр необходимо проводить до регистрации авто. Сначала необходимо обратиться в Экспертную службу МВД и по результатам осмотра получить заключение, которое действительно на протяжении 10 дней. С этим документом необходимо посетить сервисный центр МВД и уже там поставить авто на учет.

[ + – ] Экспертный осмотр теперь следует проводить перед регистрацией авто Фото: с сайта главного сервисного центра МВД

Экспертный осмотр авто необходим в таких случаях:

Перерегистрация авто на нового владельца;

Регистрация б/у авто, пригнанного из-за рубежа;

Восстановление техпаспорта, выданного до 1 сентября 2019 года (с этой даты заработала обновленная база данных с фото авто);

Перерегистрация авто по наследству, если техпаспорт выдан до 1 сентября 2019 года.

Заключение экспертов не нужно в таких случаях:

Регистрация нового автомобиля;

Регистрация авто по договору финансового лизинга;

Смена анкетных данных владельца;

Снятие с учета или выбраковка транспортного средства;

Перерегистрация при установке ГБО;

Перерегистрация при утере или замене номерного знака;

Восстановление техпаспорта, выданного до 1 сентября 2019 года;

Получение/сдача регистрационных документов при выезде из Украины;

Получение/сдача временного регистрационного талона;

Перерегистрация при установке/снятии световой сигнализации.

Новые правила не только делают процедуру постановки авто на учет удобнее. Они также позволяют в скором будущем ввести онлайн-регистрацию транспортных средств.

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