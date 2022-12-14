В Украине с 14 декабря введены новые правила регистрации авто: что нужно знать водителю
Экспертный осмотр транспортного средства теперь следует проводить до его постановки на учет. Новые правила позволяют со временем ввести онлайн-регистрацию авто.
С сегодняшнего дня в Украине вводится новый алгоритм регистрации транспортных средств. Теперь экспертный осмотр авто при постановке на учет выделен в отдельную процедуру. Об этом сообщается на сайте Главного сервисного центра МВД.
Начальник ГСЦ МВД Николай Рудык объяснил, что теперь экспертный осмотр необходимо проводить до регистрации авто. Сначала необходимо обратиться в Экспертную службу МВД и по результатам осмотра получить заключение, которое действительно на протяжении 10 дней. С этим документом необходимо посетить сервисный центр МВД и уже там поставить авто на учет.
Экспертный осмотр авто необходим в таких случаях:
- Перерегистрация авто на нового владельца;
- Регистрация б/у авто, пригнанного из-за рубежа;
- Восстановление техпаспорта, выданного до 1 сентября 2019 года (с этой даты заработала обновленная база данных с фото авто);
- Перерегистрация авто по наследству, если техпаспорт выдан до 1 сентября 2019 года.
Заключение экспертов не нужно в таких случаях:
- Регистрация нового автомобиля;
- Регистрация авто по договору финансового лизинга;
- Смена анкетных данных владельца;
- Снятие с учета или выбраковка транспортного средства;
- Перерегистрация при установке ГБО;
- Перерегистрация при утере или замене номерного знака;
- Восстановление техпаспорта, выданного до 1 сентября 2019 года;
- Получение/сдача регистрационных документов при выезде из Украины;
- Получение/сдача временного регистрационного талона;
- Перерегистрация при установке/снятии световой сигнализации.
Новые правила не только делают процедуру постановки авто на учет удобнее. Они также позволяют в скором будущем ввести онлайн-регистрацию транспортных средств.
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