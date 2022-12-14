В Україні з 14 грудня запроваджено нові правила реєстрації авто: що потрібно знати водію

Експертний огляд транспортного засобу слід проводити до його постановки на облік. Нові правила дозволяють з часом запровадити онлайн-реєстрацію авто.

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З сьогоднішнього дня в Україні запроваджується новий алгоритм реєстрації транспортних засобів. Наразі експертний огляд авто при постановці на облік виділено в окрему процедуру. Про це повідомляє сайт Головного сервісного центру МВС.

Начальник ДСЦ МВС Микола Рудик пояснив, що наразі експертний огляд необхідно проводити до реєстрації авто. Спочатку необхідно звернутися до Експертної служби МВС та за результатами огляду отримати висновок, який дійсний протягом 10 днів. Із цим документом необхідно відвідати сервісний центр МВС та вже там поставити авто на облік.

[ + – ] Експертний огляд тепер слід проводити перед реєстрацією авто Фото: с сайта главного сервисного центра МВД

Експертний огляд авто необхідний у таких випадках:

Перереєстрація авто на нового власника;

Реєстрація вживаного авто, пригнаного з-за кордону;

Відновлення техпаспорту, виданого до 1 вересня 2019 року (з цієї дати запрацювала оновлена база даних із фото авто);

Перереєстрація авто у спадок, якщо техпаспорт видано до 1 вересня 2019 року.

Висновок експертів не потрібний у таких випадках:

Реєстрація нового автомобіля;

Реєстрація авто за договором фінансового лізингу;

Зміна анкетних даних власника;

Зняття з обліку або вибракування транспортного засобу;

Перереєстрація під час встановлення ГБО;

Перереєстрація при втраті чи заміні номерного знака;

Відновлення техпаспорту, виданого до 1 вересня 2019 року;

Отримання/здавання реєстраційних документів при виїзді з України;

Отримання/здавання тимчасового реєстраційного талону;

Перереєстрація під час встановлення/зняття світлової сигналізації.

Нові правила не тільки роблять процедуру встановлення авто на облік зручнішим. Вони також дозволяють незабаром ввести онлайн-реєстрацію транспортних засобів.

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