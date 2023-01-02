В Україні з 2023 року змінилася вартість реєстрації автомобілів

Ставка пенсійного збору під час реєстрації авто становить від 3 до 5%, залежно від його вартості. Електромобілі звільнено від його сплати.

Related video

З 1 січня 2023 року змінено вартість першої реєстрації авто в Україні. Якщо точніше, то тепер по-новому розраховується збір у пенсійний фонд. Про це повідомляє сайт Головного сервісного центру МВС.

Збір у пенсійний фонд під час першої реєстрації авто залежить від розміру прожиткового мінімуму. Як відомо, з 1 січня 2023 року він зріс до 2 684 гривень, відповідно, суми платежів змінилися.

[ + – ] Ставка пенсійного збору складає 3-5% Фото: с сайта главного сервисного центра МВД

Розмір збору в пенсійний фонд під час реєстрації авто у 2023 році:

3% — для автомобілів вартістю до 165 прожиткових мінімумів (442 860 гривень);

4% — для автомобілів вартістю від 165 до 290 прожиткових мінімумів (442 860–778 360 гривень);

5% — для автомобілів вартістю понад 290 прожиткових мінімумів (778 360 гривень).

Важливо

Діджиталізація та відеофіксація: в Україні зміниться процедура складання іспитів на права

Як і раніше, пенсійний збір сплачується під час першої реєстрації автомобіля в Україні. Тобто, він поширюється як на нові машини, так і на авто лише пригнані з-за кордону. Стягують податок із вартості авто, підтвердженої договором купівлі-продажу, актом оцінки чи митними документами.

Під час перепродажу машини платити збір не треба. Також із 2022 року від пенсійного збору звільнено всі електромобілі.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні запровадили нові правила реєстрації автомобілів.