Діджиталізація та відеофіксація: в Україні зміниться процедура складання іспитів на права

Контроль за складання іспитів на права посилять за допомогою сучасних технічних засобів. У сервісних центрах МВС з'являться камери із розпізнаванням обличчя, а авто оснастять відеореєстраторами.

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В Україні осучаснять складання іспитів на права у сервісних центрах МВС. Нові технології зроблять процес прозорим та ефективнішим. Про це в МВС розповіли на зустрічі з представниками автошкіл, повідомляє пресслужба міністерства.

Начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик наголосив, що від рівня підготовки водіїв залежить безпека на дорогах, тож на учасниках цього процесу лежить колосальна відповідальність. Оптимізувати його допоможуть сучасні технічні засоби.

[ + – ] Сервісні центри мають закупити транспортні засоби різних категорій Фото: мвд Украiни

Зокрема, на вході до класу, де проходитимуть теоретичні іспити на права, встановлять камери із функцією розпізнавання обличчя. Вони верифікуватимуть особу кандидатів у водії. Потім їх розсаджуватимуть за рандомно обрані у Єдиному державному реєстрі МВС місця для складання тестів.

Також запроваджуються додаткові умови складання теоретичних іспитів:

ідентифікація (FACE ID) кандидатів у водії протягом усього процесу складання іспиту;

відеофіксація іспиту, причому відео з камер виводитиметься на дисплей комп'ютера екзаменатора;

фіксація обличчя та екрана комп'ютера при неправильній відповіді на тестове запитання;

неможливість віддаленого доступу до робочих місць;

контроль поведінки кандидатів у водії.

Відеофіксацію буде впроваджено і під час складання практичних іспитів з водіння. В авто встановлять чотири камери – спереду, ззаду та дві в салоні. Педалі, що дублюють, будуть забезпечені датчиками натискання. Маршрут та екзаменатори вибиратимуться рандомно.

Важливо

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Екзаменатори отримають доступ до електронного check-list, FACE ID кандидата у водії та функції розпізнавання номера авто. Результати іспиту з водіння автоматично надходитимуть до Єдиного державного реєстру МВС.

Крім того, сервісні центри МВС будуть зобов'язані закупити транспортні засоби для складання іспитів на різні категорії прав. Тобто кандидатам у водії не доведеться самим шукати мотоцикли, причепи чи вантажні авто.

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