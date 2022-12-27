Диджитализация и видеофиксация: в Украине изменится процедура сдачи экзаменов на права

Контроль за сдачей экзаменов на права усилят с помощью современных технических средств. В сервисных центрах МВД появятся камеры с распознаванием лица, а авто оснастят видеорегистраторами.

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В Украине осовременят сдачу экзаменов на права в сервисных центрах МВД. Новые технологии сделают процесс прозрачным и более эффективным. Об этом в МВД рассказали на встрече с представителями автошкол, сообщает пресс-служба министерства.

Начальник Главного сервисного центра МВД Николай Рудык подчеркнул, что от уровня подготовки водителей зависит безопасность на дорогах, поэтому на участниках этого процесса лежит колоссальная ответственность. Оптимизировать его помогут современные технические средства.

[ + – ] Сервисные центры должны закупить транспортные средства разных категорий Фото: МВД Украины

В частности, на входе в класс, где будут проходить теоретические экзамены на права, установят камеры с функцией распознавания лица. Они будут верифицировать личность кандидатов в водители. Затем их будут рассаживать за рандомно выбранные в Едином государственном реестре МВД места для сдачи тестов.

Также вводятся дополнительные условия сдачи теоретических экзаменов:

Идентификация (FACE ID) кандидатов в водители на протяжении всего процесса сдачи экзамена;

Видеофиксация экзамена, причем видео с камер будет выводиться на дисплей компьютера экзаменатора;

Фиксация лица и экрана компьютера при неправильном ответе на тестовый вопрос;

Невозможность удаленного доступа к рабочим местам;

Контроль поведения кандидатов в водители.

Видеофиксация будет внедрена и во время сдачи практических экзаменов по вождению. В авто установят четыре камеры – спереди, сзади и две в салоне. Дублирующие педали будут снабжены датчиками нажатия. Маршрут и экзаменаторы будут выбираться рандомно.

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Экзаменаторы получат доступ к электронному check-list, FACE ID кандидата в водители и функции распознавания номера авто. Результаты экзамена по вождению будут автоматически поступать в Единый государственный реестр МВД.

Кроме того, сервисные центры МВД будут обязаны закупить транспортные средства для сдачи экзаменов на разные категории прав. То есть, кандидатам в водители не придется самим искать мотоциклы, прицепы или грузовые авто.

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