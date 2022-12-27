В Кабмине рассказали, когда в Украине вернется обязательный техосмотр авто

Ввести обязательный техосмотр в Украине требует соглашение об ассоциации с ЕС. Проводить его будут не МВД, а сертифицированные частные СТО.

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Техосмотр авто в Украине не вернут с 1 января 2023 года. Его введение отложили и поднимут этот вопрос уже после окончания военного положения. Об этом в Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры сообщили сайту UBR.

В министерстве не планируют инициировать возвращение обязательного техосмотра во время военного положения. Мало того, даже после окончания войны потребуется определенное время на разработку реформы, ведь существующий законопроект о техосмотре вызвал ряд замечаний у общественности и экспертов. На данный момент его доработка приостановлена, ведь во время военного положения главной задачей министерства является обеспечение функционирования инфраструктуры.

Напомним, что вернуть обязательный техосмотр в Украине требует соглашение об ассоциации с ЕС. Процедуру будут проводить по-новому – не в учреждениях МВД, а на сертифицированных частных СТО.

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Техосмотр будут фиксировать на фото и видео, а его талоны станут электронными. Штраф за не пройденный техосмотр составит 17 000 гривен.

На данный момент техосмотр остается обязательным для транспортных средств, перевозящих пассажиров и грузы на коммерческой основе. Проводят его на 730 СТО, но в случае расширения действия этой процедуры на все авто необходимо будет сертифицировать еще 2000-3000 сервисных станций.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине введены новые правила регистрации транспортных средств.